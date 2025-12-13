mopo plus logo
Lionel Messi-Statue in Indien

Indien ehrt Messi mit einer über 20 Meter hohen Statue. Foto: IMAGO / NurPhoto

XXL-Ehrung: Indien baut Messi eine 20-Meter-Statue

Vom Floh zum Koloss: Dem frisch gekürten Champion Lionel Messi (38) wird nach dem Triumph in der Major League Soccer (MLS) eine weitere große(!) Ehre zuteil. Laut BBC soll am Samstagmorgen (Ortszeit) im indischen Kolkata eine mehr als 20 Meter hohe Messi-Statue enthüllt werden – gebaut in nur 27 Tagen von einem 45-köpfigen Team.

Im Rahmen der dreitägigen „G.O.A.T Tour“ soll der Argentinier demnach zusammen mit Luis Suárez und Rodrigo de Paul vier Städte Indiens besuchen. Neben Kolkata wird der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner, der von vielen Fußballfans als bester Spieler aller Zeiten (GOAT) gesehen wird, mit seinen Teamkollegen von Inter Miami in Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi erwartet. In der indischen Hauptstadt soll Messi laut „Indian Times“ Premierminister Narendra Modi treffen.

Messi-Statue bald auch im Camp Nou?

Auf der Tour wird es zudem die „Hola Messi“-Fanzone geben, in der die Anhänger von „La Pulga“ (Spanisch für Floh) eine lebensgroße Messi-Figur auf einem Thron und eine Nachbildung seiner großen Trophäensammlung bestaunen können.

Für Messi, der in 963 Einsätzen auf Vereinsebene 787 Tore erzielt hat, ist es nicht das erste Abbild. 2016 war er in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires mit einer Bronzestatue geehrt worden. Der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, erklärte zudem kürzlich, dass man auch an Plänen für eine Statue im renovierten Camp Nou arbeite. (sid/lam)

