„Würde es ihm am meisten wünschen“: Klose bangt um WM-Rekord

Der frühere Weltmeister Miroslav Klose erwartet bei der bevorstehenden WM-Endrunde seine Ablösung als Rekordtorschütze in der 96-jährigen Turniergeschichte. Für die Entthronung des 47-Jährigen, für den nach vier WM-Teilnahmen von 2002 bis 2014 insgesamt 16 Tore zu Buche stehen, kommen im Sommer die Superstars Lionel Messi aus dem Team von Titelverteidiger Argentinien (13 Tore bei fünf WM-Teilnahmen) und Kylian Mbappé aus Frankreich (zwölf Tore bei zwei WM-Teilnahmen) in Betracht.

„Ich wusste, dass der Rekord irgendwann fällt“, meinte Klose in der „Bild“-Zeitung zur absehbaren Verbesserung seiner zwölf Jahre alten Bestmarke. Für die Jagd auf seine Nachfolge drückt der heutige Coach des Zweitligisten 1. FC Nürnberg, der 2006 in Deutschland in Deutschland mit fünf Treffern zum Torschützenkönig der Heim-WM avanciert war, Argentiniens Idol Messi die Daumen. „Ich bin ja brutaler Messi-Fan. Wenn, dann würde ich es ihm wünschen“, machte Klose aus seinen Sympathien kein Hehl.

Klose: „Ich bin brutaler Messi Fan“

Einen weiteren WM-Rekord jedoch kann Klose noch für einige Jahre behalten: Als bisher einziger Spieler in der WM-Historie seit 1930 hat der 137-malige Nationalspieler (71 Tore) in vier WM-Halbfinals mitgespielt. Messi und Mbappe standen bisher erst in zwei WM-Halbfinals auf dem Platz.

Für Messi bedeutet das WM-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko insgesamt die Chance auf seine WM-Rekorde Nummer zwei und drei. Denn außer Kloses Bestmarke winkt dem 38-Jährigen – wie auch seinem „ewigen“ Rivalen Cristiano Ronaldo – bei seinem sechsten WM-Turnier der Rekord für die meisten Teilnahmen.

Die Bestmarke für die meisten WM-Spiele hält Messi bereits seit seinem Einsatz im WM-Finale 2022 in Katar gegen Frankreich mit momentan 26 Begegnungen bei WM-Turnieren, durch die der Südamerikaner den deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als Rekordhalter ablöste. (sid/hmg)