Warum der Wechsel nach Turin für den Nationalspieler zur entscheidenden Chance werden könnte.

Nick Woltemade, hier noch beim Autogramme-Schreiben in Bremen, freut sich auf die neue Herausforderung bei Juventus Turin. IMAGO/Leon Frick

Nick Woltemade verlässt Newcastle United vorerst wieder. Der deutsche Nationalspieler wechselt für eine Saison auf Leihbasis zu Juventus Turin. Beim italienischen Rekordmeister soll der 24-Jährige seiner zuletzt ins Stocken geratenen Karriere neuen Schwung verleihen.

Jetzt ist der Wechsel offiziell: Nick Woltemade spielt in dieser Saison für Juventus Turin. Wie der italienische Rekordmeister am Dienstag bekanntgab, kommt der deutsche Nationalspieler für ein Jahr auf Leihbasis von Newcastle United.

Juventus zahlt dafür 2,8 Millionen Euro Leihgebühr. Durch Bonuszahlungen kann die Summe noch steigen. Bei Newcastle besitzt Woltemade weiterhin einen langfristigen Vertrag bis 2031.

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Juventus leiht Woltemade von Newcastle aus

Dabei war der gebürtige Bremer erst im Sommer 2025 für eine gewaltige Ablösesumme nach England gewechselt. Rund 80 Millionen Euro überwies Newcastle damals an den VfB Stuttgart.

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Der Start auf der Insel verlief zunächst vielversprechend, dauerhaft gelang Woltemade der Durchbruch aber nicht. In seiner ersten Saison kam er in 51 Pflichtspielen auf insgesamt 16 Torbeteiligungen.

Auch unter Newcastles neuem Trainer Matthias Jaissle änderte sich seine Situation zum Saisonbeginn nicht grundlegend. Woltemade blieb zunächst vor allem die Rolle als Joker.

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In Turin soll sich das nun ändern. Bei Juventus hofft der 24-Jährige auf mehr Spielzeit und darauf, sich wieder nachhaltig in den Vordergrund zu spielen.

Auch im DFB-Team lief es für Woltemade nicht rund

Für Woltemade beginnt damit das nächste Kapitel einer Karriere, die in Bremen ihren Anfang nahm. Der Angreifer wurde bei Werder ausgebildet und schaffte dort auch den Sprung in den Profibereich.

Der entscheidende Entwicklungsschritt gelang ihm allerdings während einer Leihe zur SV Elversberg. Beim damaligen Drittligisten machte Woltemade nachhaltig auf sich aufmerksam.

Im Sommer 2024 wechselte er anschließend zum VfB Stuttgart. Dort entwickelte er sich zum Nationalspieler und gewann mit den Schwaben den DFB-Pokal.

Auch im DFB-Trikot ging es für Woltemade steil nach oben. Mit der deutschen U21 erreichte er im vergangenen Sommer das Finale der Europameisterschaft, wenig später folgte der Sprung in die A-Nationalmannschaft, wo er zuletzt allerdings auch über die Rolle als Ersatzspieler nicht hinauskam.

Newcastle verpflichtet bereits Woltemade-Nachfolger

Nach seinem teuren Wechsel nach Newcastle geriet die Entwicklung zuletzt allerdings ins Stocken. Genau deshalb bietet Juventus nun eine große Chance.

Beim italienischen Rekordmeister soll Woltemade wieder regelmäßiger spielen und an die Phase anknüpfen, in der er sich innerhalb kurzer Zeit vom Bundesliga-Stürmer zum Nationalspieler entwickelte.

Nach dem schwierigen Jahr in England ist Turin für Woltemade damit vor allem eines: die Chance auf einen Neustart.