„Wollen die Bayern packen“: Forsche Töne nach HSV-Pleite

Trainer Sebastian Hoeneß (43) des Bundesligisten VfB Stuttgart hat einen forschen Auftritt seines Teams gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) angekündigt. „Wir wollen die Bayern jetzt endlich zu Hause packen. Wir wollen sie richtig unter Druck setzen”, sagte Hoeneß am Freitag: “Wir wollen sehr mutig spielen, so wie wir es immer vorhaben.”

Zuletzt hatten die Schwaben noch gegen den HSV in Überzahl verloren (1:2). Doch auch der Tabellenführer aus München tat sich in den vergangenen drei Bundesliga-Partien bei Union Berlin (2:2), gegen den SC Freiburg (6:2) und gegen St. Pauli (3:1) schwer, in allen drei Begegnungen musste die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany Rückständen hinterherlaufen – doch daraus lasse sich keine Tendenz ablesen, so Hoeneß.

Hoeneß: „Ich sehe keine Schwächephase“

„Ich sehe keine Schwächephase”, sagte er. Die Auftritte zuletzt würden am Samstag auch keine Rolle spielen. „Am Ende geht es darum, dass wir daran glauben, dass wir sie packen können”, sagte Hoeneß: „Bei mir ist der Glaube sehr ausgeprägt”.

Bayern spiele einmal mehr eine „Saison der Superlative”, sagte Hoeneß voll des Lobes, Kompany mache einen „überragenden Job”. Doch sein Team habe auch etwas zu „bieten”, und nun warte die „beste Bühne, um das zu zeigen. Deswegen freuen wir uns drauf.” (sid/jh)