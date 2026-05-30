Wolfsburg wollte ihn! Darum bleibt Ex-HSV-Trainer Tim Walter in Kiel

Tim Walter bleibt Trainer von Holstein Kiel. Wie der Club mitteilte, hat der 50-Jährige seinen Vertrag mit dem Fußball-Zweitligisten verlängert. Wie zuerst Sky und auch die „Wolfsburger Nachrichten“ berichteten, versuchte zuletzt auch der VfL Wolfsburg, den früheren HSV-Trainer nach dem Bundesliga-Abstieg zu verpflichten.

Der Kieler Sportgeschäftsführer Sport Olaf Rebbe bestätigte aber: Zwischen Holstein und Walter stehe «nun das Commitment, die erfolgreiche Zusammenarbeit in der kommenden Saison in gleicher Konstellation fortzuführen».

Walter, war bereits von 2018 bis 2019 in Kiel Trainer. Danach coachte er für den VfB Stuttgart, HSV und Hull City. Er hatte Kiel Ende Februar vom freigestellten Marcel Rapp übernommen.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Klassenerhalt: Tim Walter verlängert bei Holstein Kiel

Der Klub rutschte danach zeitweise auf einen Abstiegsplatz ab. Dennoch schaffte der Klub drei Spieltage vor dem Saisonende den Ligaverbleib und belegte schließlich Platz zwölf.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Der HSV braucht wieder einen Transfer-Boost

„Ich spüre von allen im Verein, den Verantwortlichen, Mitarbeitenden, dem Trainer- und Funktionsteam und den Spielern großes Vertrauen und Überzeugung. Der Verein besitzt Potenzial, eine klare Idee und ein Umfeld, das nachhaltig, aber auch ambitioniert denkt“, sagte Walter. In Wolfsburger Medien wird derweil St. Paulis Alexander Blessin als möglicher neuer Trainer gehandelt. (dpa/sil)