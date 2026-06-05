Vergleiche mit Klopp und Nagelsmann: So reagiert Wolfsburgs neuer Trainer

Tobias Strobl will sich vor seiner Aufgabe als neuer Trainer beim Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg von Vergleichen mit Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann nicht blenden lassen. „Der erste Impuls ist schon, boah, geil. Das heißt ja, irgendwann hast du mal was richtig gemacht“, sagte der 38-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag: „Der zweite ist, und das ist die Realität: Nein.“

Von den prominenten Trainerpersönlichkeiten, die einst ebenfalls in einem vergleichsweise jungen Alter einen Profiklub in den oberen Ligen übernommen hatten, sei er noch „meilenweit“ entfernt, betonte Strobl: „Ich will meine beste Version sein.“

Neuer Wolfsburg-Coach setzt auf Zusammenarbeit mit Hecking

In Wolfsburg folgt Strobl beim Neustart der Wölfe in der 2. Bundesliga auf Dieter Hecking, der zum Geschäftsführer Sport befördert worden war. Das Wissen seines Vorgängers will Strobl dabei künftig nutzen. „Ich sehe das als riesige Chance, so einen Mann an meiner Seite zu haben“, sagte Strobl, der zuvor beim Drittligisten SC Verl tätig gewesen war.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hecking zeigte sich derweil überzeugt von seinem Nachfolger. „Er weiß, wovon er spricht und was er will – das ist genau das, was wir jetzt brauchen“, erklärte der 61-Jährige.

Das könnte Sie auch interessieren: Glatzel vor dem Wechsel! Wolfsburg ruft – HSV-Abschied steht an

Mit Blick auf die kommende Saison betonte Hecking, dass man am Ende erfolgreich sein wolle: „Wir wissen, dass wir der Favorit sind“, doch ihm gehe es vor allem darum, „dass wir uns erst einmal auf den Weg machen müssen“. Auch Sportdirektor Pirmin Schwegler mahnte: „Die Liga ist nicht einfach“, es würden einige „Stolpersteine“ auf Wolfsburg warten.(sid/ggg)