Wolfsburg sieht Rot! Paderborn steigt auch dank Bilbija auf – Geldregen für den HSV

Debakel im Alles-oder-nichts-Spiel: Der VfL Wolfsburg ist in der Relegation krachend gescheitert und muss den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. Dort treffen die „Wölfe“ in der kommenden Saison auf den FC St. Pauli. Der SC Paderborn wiederum jubelt und ist zurück im Oberhaus.

Die Mannschaft von VfL-Trainer Dieter Hecking verlor das hitzige Rückspiel in Paderborn nach langer Unterzahl 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung und ist erstmals seit 1997 nicht mehr erstklassig. Eine ganz schwache Saison nahm somit ihr unvermeidliches Ende – der VfL steht vor einem Scherbenhaufen.

Bundesliga-Relegation: Paderborn siegt gegen Wolfsburg

Dzenan Pejcinovic (3.) schoss den Favoriten ganz früh in Führung, doch Sicherheit oder Ruhe brachte der Treffer nicht – Joakim Maehle (14.) schwächte sein Team mit einer Gelb-Roten Karte. Wolfsburg stemmte sich in Unterzahl gegen den Underdog, war aber doch hilflos.

Der SCP nutzte seine große Chance auf den dritten Aufstieg in die Bundesliga. Ex-HSV-Profi Filip Bilbija (38.) glich aus, dann sorgte Laurin Curda (100.) mit seinem Treffer in der Verlängerung für Ekstase auf den Rängen.

VfL-Trainer Dieter Hecking an der Seitenlinie in Paderborn imago images/Ulrich Hufnagel VfL-Trainer Dieter Hecking an der Seitenlinie in Paderborn

Paderborn verdiente sich den Sieg gegen den favorisierten VfL dank einer Energieleistung – und kehrt nach sechs Jahren in der 2. Liga ins Oberhaus zurück. Bereits im Hinspiel hatte sich der SCP ein 0:0 erkämpft, beim Wiedersehen in Paderborn war auch der ganz frühe Rückstand kein Hindernis.

HSV kassiert rund 1,5 Millionen Euro mehr Fernsehgeld

„Ich werde eine Nacht brauchen, um das zu realisieren. Ich kann es nicht in Worte fassen. Jetzt heißt es erst mal: durch den Tisch treten“, jubelte SCP-Coach Ralf Kettemann kurz nach dem Abpfiff bei Sat.1. Währenddessen schaute Hecking verzweifelt drein. Seine Mission Klassenerhalt ist gescheitert.

Ex-HSV-Profi Filip Bilbija (l.) glich für die Paderborner aus. picture alliance/dpa | Swen Pförtner Ex-HSV-Profi Filip Bilbija (l.) glich für die Paderborner aus.

Der Wolfsburger Abstieg hat für den HSV einen wirtschaftlichen Vorteil: In der neuen Saison kassieren die Hamburger jetzt rund 1,5 Millionen mehr Fernsehgeld, da sie neben dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli nun auch den VfL im TV-Ranking hinter sich lassen. In der abgelaufenen Spielzeit hatten die „Wölfe“ noch circa 20 Millionen Euro mehr kassiert als der Aufsteiger aus dem Volkspark.

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Der HSV heimste 31,4 Millionen Euro ein und damit so wenig wie kein anderer Bundesligist. Künftig sieht das Bild etwas anders aus – auch dank Paderborn. „Die Energie war top“, freute sich Bilbija. „Wir haben gedrückt und gedrückt, einen Angriff nach dem anderen.“ Die allergrößte Belohnung dafür folgte in der Verlängerung. (sid/tim)