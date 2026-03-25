DFB-Debatte: Wo soll Kapitän Kimmich spielen? Weltmeister Löw legt sich fest

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw sieht DFB-Kapitän Joshua Kimmich auch bei der WM als Rechtsverteidiger.

„Ich glaube, dass Joshua aktuell auf jeder der beiden Positionen auf Weltklasse-Niveau spielt. Momentan würde ich sagen: Da wir im zentralen Mittelfeld Spieler haben, die das Niveau haben, um ganz nach oben zu kommen, ist Joshua rechts auf der richtigen Position. Denn bei den Rechtsverteidigern tun wir uns schwer“, sagte Löw der „Sport Bild“.

Löw selbst hatte bei der WM 2014 mit Kapitän Philipp Lahm im defensiven Mittelfeld begonnen und ihn im Turnierverlauf nach rechts hinten beordert. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte frühzeitig erklärt, Kimmich, der bei Bayern München meist in der Zentrale aufläuft, bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in der Abwehr einsetzen zu wollen.

Löw: Kimmich als Rechtsverteidiger – Goretzka-Nominierung „okay“

Die Nominierung von Leon Goretzka für die anstehenden Testspiele der Nationalmannschaft sieht Löw trotz weniger Spielzeit als gerechtfertigt an. „Leon ist gut, er ist ein Spieler, von dem man Stabilität erwarten darf. Er hat Erfahrung, kann seine Rolle sehr gut interpretieren. Wenn man die ganze Saison zusammennimmt, hatte er schon viele Einsätze und viele Spielminuten. Das ist okay, ich glaube, das reicht so“, sagte Löw.

Goretzka steht im Kader für die Partien gegen die Schweiz am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und Ghana am Montag (20.45 Uhr/ARD). Nagelsmann hatte zuletzt in seinem viel beachteten Interview mit dem „kicker“ gesagt, Goretzka werde „trotz weniger Spielzeit bei Bayern“ bei der WM „gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali“. Dort war Goretzka in sechs Spielen immer zum Einsatz gekommen, fünfmal stand er in der Startelf.

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Löw teilte diese Einschätzung und hob eine wichtige Eigenschaft des Mittelfeldspielers hervor: „Auf Leon ist Verlass“, meinte der 66-Jährige. Auch Goretzkas Klubkollege Aleksandar Pavlović, der dem DFB-Team angeschlagen fehlt, sei „sehr gut, keine Frage. Und gerade bei Bayern braucht man eben Spieler, die dann auch gleichwertig ersetzt werden können. Auf Leon würde ich bei der WM sicherlich setzen, absolut.“