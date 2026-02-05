„Besonders schwer für mich“: WM-Aus? DFB-Pechvogel ter Stegen äußert sich

Für Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen rückt eine Teilnahme an der WM im Sommer in weite Ferne. Er werde aufgrund seiner Operation „mehrere Monate“ ausfallen, teilte der 33-Jährige auf Instagram mit.

„Ich bin ein positiver Mensch. Ich hatte schon immer diese Einstellung und habe sie bei jeder Herausforderung, der ich mich stellen musste, beibehalten, aber diese Herausforderung ist besonders schwer für mich“, schrieb ter Stegen.

Marc-André ter Stegen fällt mehrere Monate aus

DFB-Pechvogel ter Stegen hatte sich bei seinem neuen Klub FC Girona eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird am Freitag operiert. Damit dürfte es schwer für ihn werden, bei der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) dabei zu sein.

Die ersten Länderspiele in diesem Jahr verpasst der Torhüter definitiv. Trainer Julian Nagelsmann versammelt sein erstes Aufgebot 2026 am 23. März im Stammquartier in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf die Test-Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana.

Nagelsmann hatte sich schon am Dienstag zur Verletzung geäußert: „Marc war gerade wieder zurück und auf einem richtig guten Weg, wir haben uns sehr auf seine Rückkehr in die Nationalmannschaft gefreut. Jetzt müssen wir weiter auf ihn verzichten – aber für Marc persönlich ist dieser Rückschlag natürlich noch viel härter.“ Im Moment zähle für den Torwart nur, in Ruhe gesund zu werden. „Wir stehen alle hinter ihm.“