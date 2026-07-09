Werder Bremen hat einen Herausforderer von Keeper Karl Hein gefunden. Die mögliche Neuverpflichtung kommt als WM-Teilnehmer. Auch für die Abwehr hat der SVW einen Spieler fest im Auge.

Alexander Schlager (r.) nahm mit seinen Österreich-Kollegen David Alaba (l.) und Kevin Danso an der WM teil. IMAGO / GEPA pictures

Werder Bremen steht vor der Verpflichtung von Österreichs Nationaltorhüter Alexander Schlager. Nach Informationen der „Salzburger Nachrichten“ wird der 30 Jahre alte WM-Teilnehmer trotz eines Vertrages bis 2027 ablösefrei von RB Salzburg an die Weser wechseln.

Schlager stand bei allen vier WM-Partien im Tor des Teams von Trainer Ralf Rangnick. Im Sechzehntelfinale war Österreich gegen Spanien beim 0:3 allerdings chancenlos.

Neben Schlager soll auch Wojcik nach Bremen kommen

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Im Bremer Tor gilt der fest vom FC Arsenal verpflichtete Karl Hein als neue Nummer eins und Nachfolger von Mio Backhaus. Schlager ist demnach der Herausforderer des Nationaltorwarts aus Estland. Top-Talent Backhaus wechselte im Sommer für rund 15 Millionen Euro zum Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg.

Mit dem polnischen Nationalspieler Oskar Wojcik steht eine weitere Verpflichtung ebenfalls bevor. Der 22-jährige Innenverteidiger soll die Bremer Abwehr nach übereinstimmenden Medienberichten verstärken.

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Aktuell spielt Wojcik noch beim polnischen Erstligisten KS Cracovia. Demnach sind die Bremer bereit, rund drei Millionen Euro für den Defensivspieler zu bezahlen. Wojcik gab Ende Mai sein Debüt in der polnischen Nationalmannschaft. (dpa/mp)