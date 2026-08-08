Der englische Nationalspieler Ivan Toney soll vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen. Er weist die Vorwürfe zurück.

Englands Ivan Toney und Frankreichs Ibrahima Konaté kämpfen beim WM-Spiel um Platz drei um den Ball. picture allianc /APPhoto/Rebecca Blackwell

Ärger um einen Tuchel-Star! Der englische Nationalspieler Ivan Toney ist nach einem Vorfall in einem Londoner Nachtclub wegen Körperverletzung angeklagt worden.

Der Stürmer des saudi-arabischen Klubs Al-Ahli soll am 24. September vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen, wie die Metropolitan Police am Freitag mitteilte.

Bei der Anklage vom 31. Juli geht es um eine Auseinandersetzung, die sich am 6. Dezember vergangenen Jahres im Stadtteil Soho zugetragen haben soll. Wie die „Sun“ berichtete, soll der 30-Jährige damals nach einem mutmaßlichen Kopfstoß festgenommen worden sein.

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Ivan Toney wurde im Dezember in London festgenommen

Der WM-Teilnehmer weist die Vorwürfe zurück, erklärte sein Anwalt: „Ivan erkennt die Anklage an und obwohl er natürlich schockiert ist, freut er sich auf die Möglichkeit, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen.“

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Für die englische Nationalmannschaft von Thomas Tuchel kam Toney, der 2023 wegen des Verstoßes gegen Wettregeln für acht Monate gesperrt worden war, bei der WM im Sommer nur als Joker im Halbfinale gegen Argentinien (1:2) und im Spiel um Platz drei gegen Frankreich (6:4) zum Einsatz. (sid/mkw)