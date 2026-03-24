WM-Playoffs: Italien zittert schon wieder – Sensation durch Neukaledonien?

Der Showdown um die verbliebenen sechs WM-Tickets! Ab Donnerstag kämpfen 22 Teams darum, sich den Traum von der Mega-WM in den USA, Mexiko und Kanada doch noch zu erfüllen.

In Europa hoffen 16 Mannschaften in den kontinentalen Playoffs auf eines von vier Tickets – sie haben sich ihre Teilnahme als Gruppenzweite der Qualifikation oder über die Nations League verdient. Hinzu kommen sechs Teams aus allen Teilen der Welt, die in einem Playoff-Turnier in Mexiko zwei Startplätze ausspielen. DAZN bietet neben allen Einzelspielen von den Entscheidungen aus Europa auch eine Konferenz an.

Das sind die wichtigsten Fragen zur den WM-Playoffs:

Wie ist der Modus? Keine Rückspiele, keine zweite Chance – es geht direkt zur Sache. Am Donnerstag steht eine Art Halbfinale an, am Dienstag fällt dann im finalen Spiel die Entscheidung. Nur wer zwei Partien gewinnt, fährt zur WM. Ausnahme: Bei den interkontinentalen Playoffs sind die DR Kongo und der Irak bereits für die Finalspiele gesetzt.

Italiens erste WM-Teilnahme seit 2014?

Schafft es Italien diesmal zur WM? Es käme einer Erlösung gleich – und böte die Chance, im Sommer eine 20 Jahre lange Durststrecke zu beenden. Seit dem WM-Titel 2006 hat der viermalige Titelträger das Scheitern rund um das wichtigste Turnier der Welt zur Kunstform erhoben. 2010 und 2014 schied man sieglos in der Vorrunde aus, 2018 und 2022 verpassten die Italiener dann gar die Qualifikation und stürzten eine stolze Fußballnation ins Tal der Tränen. Kein Wunder, dass nach der verpassten direkten Qualifikation (Platz zwei hinter Norwegen) nun erneut die Angst umgeht. Die Qualität sollte für das Team von Gennaro Gattuso eigentlich ausreichen – doch nach dem angepeilten Heimsieg über Nordirland würde ein kniffliges Duell in Wales oder in Bosnien-Herzegowina warten.

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Welche Großen müssen noch zittern? Etwa die hochveranlagten Schweden. Das Team mit dem 300 Millionen Euro teuren Sturm rund um den derzeit verletzten Alexander Isak spielte eine katastrophale Quali-Runde, rettete sich aber über die Nations League in die Playoffs. Auch der EM-Halbfinalist von 2021 aus Dänemark und die Türkei stehen unter Erfolgsdruck. Schalkes bosnischer Starstürmer Edin Dzeko will mit der zweiten WM-Teilnahme seine internationale Karriere krönen.

Die UEFA-Playoffs sind in die Pfade A, B, C und D unterteilt. In jedem Pfad spielen vier Mannschaften, es gibt ein Halbfinale und anschließend ein Finale.

Pfad A: Sieger Wales/Bosnien-Herzegowina – Sieger Italien/Nordirland

Pfad B: Sieger Ukraine/Schweden – Sieger Polen/Albanien

Pfad C: Sieger Slowakei/Kosovo – Sieger Türkei/Rumänien

Pfad D: Sieger Tschechien/Irland – Sieger Dänemark/Nordmazedonien

Auch die Schweden um ihren Wunder-Sturm Alexander Isak und Viktor Gyökeres hoffen noch auf ihre Qualifikation. imago/Bildbyran Auch die Schweden mit ihren Wunder-Sturm Alexander Isak und Viktor Gyökeres hoffen noch auf ihre Qualifikation.

Wer sorgt für eine Sensation? Curacao, Haiti und Panama sind schon dabei, beim Playoff-Turnier in Mexiko könnten mit Neukaledonien oder Suriname noch zwei weitere WM-Neulinge hinzukommen. Auch Jamaika hofft noch auf eine Überraschung, als Favoriten gelten aber die DR Kongo und der Irak.



So laufen die internationalen Playoffs:

Pfad A (Guadalajara): Sieger Neukaledonien/Jamaika – Kongo

Pfad B (Monterrey): Sieger Bolivien/Suriname – Irak

Droht ein Iran-Rückzug und wer könnte nachrücken?

Was macht der Iran? Der Iran soll beim Turnier im Sommer in der Vorrunde in Los Angeles gegen Neuseeland und Belgien antreten, danach in Seattle gegen Ägypten. Doch was passiert, wenn sich das Land wegen des Krieges zurückzieht? Die Statuten beim Weltverband sind für einen solchen Fall, den es zuletzt vor 76 Jahren gegeben hat, recht vage. So könnte das Iran-Ticket an ein Team aus dem asiatischen Kontinentalverband gehen. In dem Fall gelten der Irak – sollte dieser sein Playoff-Turnier-Finale verlieren – oder die Vereinigten Arabischen Emirate als aussichtsreichste Kandidaten. Theoretisch könnte die FIFA im Fall der Fälle aber auch Italien nachrücken lassen. (sid/dj)