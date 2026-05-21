Schon zehn Spieler bekannt: Der deutsche WM-Kader füllt sich

Deniz Undav stürmt für Deutschland – auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Der Stuttgarter Angreifer war am Donnerstagmorgen der zweite Nationalspieler nach Kapitän Joshua Kimmich, dessen Turnierticket Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seiner häppchenweise Bekanntgabe des Aufgebots mit kurzen Videos im Netz bestätigte.

Auch die Nomierungen von Undavs Stuttgarter Teamkollege Jamie Leweling, Bayern-Spielmacher Jamal Musiala, Arsenal-Stürmer Kai Havertz, Frankfurt-Linksverteidiger Nathaniel Brown und Dortmund-Abwehrchef Nico Schlotterbeck verkündete der DFB inzwischen. Auch Leipzigs David Raum und Bayern-Stratege Aleksandar Pavlovic sowie der Mainzer Offensiv-Allrounder Nadiem Amiri sind dabei. Die Präsentation des gesamten, 26-köpfigen WM-Kaders soll am Donnerstag um 13 Uhr folgen.

„Deine größte Fähigkeit ist es, ein Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen zu finden und Torgefahr auszustrahlen. Du bist ein echter Torjäger“, lobte Nagelsmann VfB-Profi Undav.

„Eine weitere riesige Fähigkeit von dir ist, mit deinen lockeren Sprüchen, deinen Witzen und deinem Charme die Stimmung aufzulockern, die Gruppe auf deine Seite zu ziehen. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr langen WM brauchen.“

Undav zweitbester Torschütze in der Bundesliga

Undav war in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 19 Treffern der zweitbeste Torjäger hinter Schützenkönig Harry Kane. Sechs weitere Treffer legte er auf – seine 25 Scorerpunkte bedeuteten Rang vier in der Liste der Torbeteiligungen hinter den Münchner Superstars Kane, Michael Olise und Luis Díaz.

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Dennoch hatte es rund um das Länderspiel im März gegen Ghana (2:1) eine Debatte um den Siegtorschützen gegeben. Nagelsmann hatte ihm vorab eine Jokerrolle zugeschrieben und sah sich durch das Tor des Einwechselspielers in seiner Entscheidung bestätigt, reagierte aber gereizt und mit kritischen Worten in Undavs Richtung auf Nachfragen. Nun steht er im WM-Kader. (sid)