WM-Kader: Auf diesen Star muss Nagelsmann zunächst verzichten

Der Einzug des FC Arsenal ins Finale der Champions League hat auch Folgen für Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer muss im Kurz-Trainingslager in Herzogenaurach und beim vorletzten WM-Test in Mainz gegen Finnland auf Kai Havertz verzichten.

Der Offensivspieler bestreitet mit Arsenal nach dem Halbfinalsieg gegen Atlético Madrid (1:0, 1:1) am 30. Mai das Endspiel der Königsklasse in Budapest gegen Bayern München oder Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Nagelsmann versammelt am 27. Mai seinen WM-Kader bei Partner adidas. Der letzte Test auf deutschem Boden erfolgt am 31. Mai.

Havertz fehlt der Nationalelf zunächst – und wer noch?

Havertz dürfte erst beim Abflug in die USA am 2. Juni zur DFB-Auswahl stoßen. Vor der WM (11. Juni bis 19. Juli) steht am 6. Juni in Chicago noch die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA auf dem Programm.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta (M.) und seine Mannschaft um Kai Havertz (l.) feierten nach dem Endspiel-Einzug ausgelassen. IMAGO/Mark Pain Arsenal-Trainer Mikel Arteta (M.) und seine Mannschaft um Kai Havertz (l.) feierten nach Endspiel-Einzug ausgelassen.

Noch größere Auswirkungen für Nagelsmann hätte ein Final-Einzug des FC Bayern. Dann stünden ihm auch die für die WM fest eingeplanten Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlović in der Vorbereitung zunächst nicht zur Verfügung.

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Lennart Karl, Jonas Urbig und Tom Bischof sind weitere Kandidaten für den Kader des viermaligen Weltmeisters. Nagelsmann benennt sein 26-köpfiges Aufgebot am 21. Mai in Frankfurt/Main. (sid/vb)