In WM-Form? Havertz schießt Arsenal im Derby ins Finale

Mit einem Last-Minute-Treffer hat Kai Havertz den Final-Einzug des FC Arsenal im League Cup perfekt gemacht und das Londoner Stadtduell mit seinem Ex-Klub FC Chelsea entschieden.

Der Offensivspieler erzielte in der siebten Minute der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer und kommt nach seiner schweren Knieverletzung immer besser in Schwung. Damit beseitigte Havertz letzte Zweifel am Weiterkommen der Gunners, bereits das Hinspiel hatte Arsenal 3:2 gewonnen.

Havertz hofft auf seine WM-Chance

Zwar hatte Chelsea beim Wiedersehen im Emirates Stadium Vorteile, doch Havertz sorgte nach seiner Einwechslung für die Entscheidung.

Das könnte Sie auch interessieren: Mega-Strafe für Balljungen: Marokko wehrt sich gegen Sanktionen nach Skandal-Finale

Schon in der Champions League hatte der 26-Jährige, der mehrere Monate ausgefallen war, kürzlich auf sich aufmerksam machen können. Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte die Leistungen mit Blick auf die WM in diesem Jahr erfreut zur Kenntnis nehmen. Sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft absolvierte Havertz vor seiner Verletzung im November 2024 in der Nations League beim 1:1 gegen Ungarn.

Arsenal trifft im Endspiel des League Cups am 22. März auf den Sieger der Partie zwischen Manchester City und Newcastle United. Das Hinspiel gewann Manchester auswärts mit 2:0. (dpa/lam)