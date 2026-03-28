mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mehdi Taremi für den Iran am Ball

Mehdi Taremi könnte mit dem Iran bei der WM antreten, doch die politische Lage sorgt für Unsicherheit. Foto: IMAGO/Naushad

WM beginnt im Juni: Reiseverbot für iranische Sportler in „feindliche“ Länder

kommentar icon
arrow down

Rund zweieinhalb Monate vor Beginn der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada hat der Iran seinen Nationalmannschaften und Sportvereinen bis auf Weiteres verboten, in Länder zu reisen, die als „feindlich“ gelten. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Isna unter Verweis auf Sicherheitsrisiken für die Sportlerinnen und Sportler.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region.

Frauen-Nationalteam des Iran sorgt für internationale Schlagzeilen

Der Iran soll bei der WM im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) in der Vorrunde in Los Angeles gegen Neuseeland und Belgien antreten, danach in Seattle gegen Ägypten. Das WM-Quartier der Mannschaft wurde in Tucson/Arizona gebucht.

Das könnte Sie auch interessieren: Er spielte schon für den DFB: Iran nominiert deutschen Stürmer (29)

Zuletzt sorgte die iranische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen weltweit für Schlagzeilen. Beim ersten Gruppenspiel der Asienmeisterschaft in Australien hatte die Mannschaft Anfang März gegen Südkorea (0:3) auf das Singen der Nationalhymne verzichtet. Daraufhin wurden sie in der Heimat als „Verräterinnen“ bezeichnet. Nach dem Turnier beantragten ursprünglich sieben Mitglieder des Teams aus Angst vor Repressalien in ihrer Heimat Asyl, zogen größtenteils aber ihre Anträge zurück – so blieben „nur“ zwei Spielerinnen im australischen Brisbane. (sid/dj)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test