DFB-Stürmer ist schon in Italien: Blitz-Debüt für Füllkrug bei Milan

Niclas Füllkrug trat mit einem verhaltenen Lächeln hinaus in das Blitzlichtgewitter und grüßte mit einem kurzen „Buongiorno“ seine vermeintlich neue Wahlheimat, bevor er in einem schwarzen Auto verschwand. Am späten Montagabend war der Nationalstürmer in Begleitung seiner Familie und mit großen Hoffnungen im Gepäck in Italien gelandet. Beim Traditionsklub AC Mailand will der 32-Jährige den Neustart wagen – um so seine Chance auf das WM-Ticket zu wahren.

Im Hintergrund soll längst alles klar sein. Wie zahlreiche Medien übereinstimmend berichten, will Milan den Torjäger von West Ham United zunächst bis zum Saisonende ausleihen, anschließend soll sich der italienische Ex-Meister eine Kaufoption gesichert haben. Vorbehaltlich des Medizinchecks scheint dem Wechsel nichts mehr im Wege zu stehen, laut „Gazzetta dello Sport“ soll Füllkrug schon am 2. Januar gegen Cagliari Calcio einsatzbereit sein.

Füllkrug-Berater: „Müssen nichts schönreden“

Auch über eine Rückkehr des Angreifers in die Bundesliga war zuletzt immer wieder spekuliert worden, doch nach schwierigen Monaten in England will dieser nun offenbar in Italien wieder in Schwung kommen. Denn zuletzt lief es alles andere als rund für Füllkrug, der in den vergangenen eineinhalb Jahren bei West Ham immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Für die „Hammers“ kommt Füllkrug seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Sommer 2024 auf lediglich drei Tore in 29 Pflichtspielen, zuletzt hatte er am 30. November in der Premier League auf dem Platz gestanden. „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden“, räumte sein Berater Thorsten Wirth jüngst ein.

Der nächste Schritt sollte allerdings sitzen. Im Sommer steht die WM in den USA, Kanada und Mexiko an. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt „mehr Spielpraxis“ für den Fan-Liebling gefordert. Diese will sich Füllkrug, der seit September 2024 nur im Final Four der Nations League im DFB-Trikot zum Einsatz gekommen war, knapp sechs Monate vor Turnierstart offenbar in Mailand erarbeiten.

Nagelsmann: „Wissen, was er kann“

Zwar muss Füllkrug sich in der Offensive neben dem ehemaligen BVB-Profi Christian Pulisic oder dem portugiesischen Nationalspieler Rafael Leao erst einmal beweisen, einen prominenten Fürsprecher hat der gebürtige Hannoveraner aber schon mal. Füllkrugs Wert stehe trotz der vergangenen Monate „außer Frage“, erklärte der frühere DFB-Manager Oliver Bierhoff im Interview mit der „Gazzetta dello Sport“: „Er ist ein Spieler mit Charakter und Erfahrung, auf den die Teamkollegen hören. Er hat Führungsqualitäten.“

Bierhoff selbst hatte sich in der Saison 1998/99 mit Milan zum italienischen Meister gekrönt. Ob Füllkrug dem derzeitigen Tabellenzweiten auf dem Weg zum 20. Triumph in der Serie A helfen könne? „Ich hoffe es““ sagte Bierhoff. Sollte AC-Trainer Massimiliano Allegri einen Mittelstürmer gesucht haben, „der Räume schaffen, seine Präsenz zeigt und das Tor sieht, dann hat er ihn gefunden“.

Auch bei der Nationalmannschaft ist man sich der Stärken Füllkrugs bewusst. „Wir wissen alle, was er kann“, sagte Nagelsmann. Der Torjäger, für den bislang 14 Treffer in 24 Länderspielen zu Buche stehen, werde „die richtigen Schlüsse ziehen“, wie sein nächster Schritt aussehe. Die Entscheidung ist offenbar gefallen. (sid/lam)