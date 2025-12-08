Gegner steht nun fest: So startet das DFB-Team ins WM-Jahr

Julian Nagelsmann startet mit der Nationalmannschaft mit einem Testspiel in der Schweiz ins WM-Jahr 2026. Wie der DFB mitteilte, kommt es am 27. März in Basel zum Duell mit den Eidgenossen. Ein weiterer wichtiger Termin steht nun auch offiziell fest: Am 2. Juni fliegt die DFB-Elf von Frankfurt aus nach Chicago zur WM in die USA.

Die Partie gegen die Schweiz ist die erste von vier Testmöglichkeiten für den Bundestrainer vor der Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada.

Nach Auslosung: Doch kein Test gegen die Elfenbeinküste

„Seit der Auslosung ist die Weltmeisterschaft für uns alle greifbar – und die Vorfreude auf ein sportlich hochklassiges Turnier riesig. Jetzt ist jede Trainingseinheit und vor allem jedes Länderspiel auf dem Weg zur WM doppelt wertvoll. Die Schweiz ist dabei ein großartiger Gegner keine drei Monate vor unserem Start in das Turnier, sie wird uns alles abverlangen“, sagte Nagelsmann.

Gesucht wird noch ein Ersatz für die Elfenbeinküste. Der Afrika-Champion wurde neben Curacao und Ecuador zu einem WM-Gruppengegner der DFB-Elf gezogen und steht somit nicht wie geplant für den zweiten Test am 30. März (20.45 Uhr) in Stuttgart zur Verfügung.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 31. Mai (20.45 Uhr) ist Finnland in Mainz der letzte Testgegner zwei Tage vor dem Abflug nach Amerika. In Chicago kommt es für Nagelsmann am 6. Juni (20.30 Uhr/MEZ) zum Duell mit Co-Gastgeber USA. Anschließend zieht die DFB-Elf in ihr Turnier-Basecamp.

Nagelsmann: Spiele gegen die Schweiz „immer besonders“

Noch hat der DFB sein WM-Hotel nicht bekanntgegeben. Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatten die präferierte Location nach der Gruppenauslosung in Washington am vergangenen Freitag nochmals aufgesucht.

Gegen die Schweiz hat die DFB-Elf mit 54 Spielen so oft wie gegen keinen anderen Kontrahenten in ihrer Länderspiel-Historie gespielt. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es Juni 2024. Bei der Heim-EM erzielte Niclas Füllkrug im letzten Gruppenspiel kurz vor dem Ende den Treffer zum 1:1 und sicherte damit Platz eins nach der Vorrunde. „Die Spiele gegen die Schweiz waren immer besondere – das wird auch dieses Mal nicht anders sein“, sagte Nagelsmann.

Das könnte Sie auch interessieren: „Lustloser Haufen!“ Real Madrid am Tiefpunkt – wackelt Xabi Alonso?

In der WM-Gruppenphase trifft Deutschland am 14. Juni (19.00 Uhr/MEZ) in Houston auf WM-Neuling Curacao. Am 20. Juni (22.00 Uhr/MEZ) ist die Elfenbeinküste der zweite Kontrahent im kanadischen Toronto. Gegen Ecuador wird am 25. Juni (22.00 Uhr/MEZ) im Endspielstadion von East Rutherford bei New York die Vorrunde für die DFB-Elf abgeschlossen. (dpa/lam)