WM-Auslosung: Deutschland trifft in Katar auf Angstgegner!

Bei der Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) bekommt es die deutsche Nationalmmanschaft mit einem alten Bekannten zu tun: DFB-Schreck Spanien.

Die Flick-Elf trifft in der WM-Vorrundengruppe E auf seinen langjährigen Rivalen, der das deutsche Team bei der EM 2008 und bei der WM 2010 ausgeschaltet hat. Zudem gab es 2020 in der Nations League ein peinliches 0:6.

„Es war klar, dass wir aus Topf eins einen starken Gegner bekommen würden“, sagte Kapitän Manuel Neuer bei MagentaTV. „Wir haben negative Erinnerungen, aber so etwas passiert uns nicht zweimal. Wir sind guter Dinge, ein erfolgreiches Turnier zu spielen.“

WM in Katar: Deutschland gegen Spanien und Japan

Auch gegen Japan geht es für die DFB-Elf. Der dritte Gegner wird noch in den Playoffs zwischen Neuseeland und Costa Rica im Juni ausgespielt. Das ergab die Auslosung am Freitag in Doha.

Erstes deutsches Spiel wird am 23. November gegen Japan sein, es folgt das Duell mit dem Gruppenkopf Spanien am 27. November. Im letzten Gruppenspiel werden Flick und sein Team am 1. Dezember von Costa Rica oder Neuseeland gefordert.

„Es ist eine spannende und interessante Gruppe, die Aufgaben sind nicht so einfach”, sagte der Bundestrainer in der ARD: „Wir haben uns aber viel vorgenommen. Wir müssen schauen, dass wir uns durchsetzen.“

Auf dem Weg zur WM bleiben sechs Pflichtspiele in der Nations League. Im Juni sind vier Partien angesetzt, beim nicht für die WM qualifizierten Europameister Italien, in München gegen England, in Ungarn sowie in Mönchengladbach gegen die Italiener. Im September folgen die Rückspiele gegen Ungarn und in England. Die Abstellungspflicht für die Vereine beginnt unmittelbar nach dem 15. Bundesliga-Spieltag am 14. November.

Wo das deutsche Team in Katar ihr Quartier aufschlägt, ist noch offen. Die Entscheidung solle kurz nach der Auslosung verkündet werden, hatte DFB-Direktor Oliver Bierhoff gesagt. Dem Vernehmen nach soll das Zulal Wellness Resort ganz im Norden des Emirats der DFB-Favorit sein. Die Luxusanlage gut 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha, die zum WM-Zentrum werden wird, bietet die auch von Flick gewünschte Abgeschiedenheit vom großen Rummel.

WM 2022 in Katar: Das sind die Gruppen

Gruppe A

Katar

Ecuador

Senegal

Niederlande



Gruppe B

England

Iran

USA

Wales/Schottland/Ukraine



Gruppe C

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Gruppe D

Frankreich

V.A. Emirate/Australien/Peru

Dänemark

Tunesien



Gruppe E

Spanien

Neuseeland/Costa Rica

Deutschland

Japan

Gruppe F

Belgien

Kanada

Marokko

Kroatien



Gruppe G

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Gruppe H

Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea