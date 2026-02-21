mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Neymar Jr. während des Fußballspiels gegen Cruzeiro

Neymar begann seine Profikarriere beim FC Santos. Nun trägt er wieder das vertraute Trikot. Foto: IMAGO / Sports Press Photo

WM als Krönung? Superstar Neymar deutet Karriereende an

kommentar icon
arrow down

Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar denkt über ein Karriereende nach. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert“, sagte der immer wieder von Verletzungen geplagte 34-Jährige dem brasilianischen Online-Sender „Caze“ und fügte an: „Vielleicht möchte ich im Dezember meine Karriere beenden. Ich lebe jetzt von Jahr zu Jahr.“

Neymars Vertrag beim Traditionsklub FC Santos läuft bis Ende 2026. Vorher möchte der brasilianische Rekordtorschütze aber noch an der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) teilnehmen. „Dieses Jahr ist ein sehr wichtiges Jahr, nicht nur für Santos, sondern auch für die brasilianische Nationalmannschaft, da es ein WM-Jahr ist, und natürlich auch für mich“, sagte Neymar: „Es ist also eine große Herausforderung.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bittere Nachricht für Havertz: Arsenal-Star ist wieder verletzt

Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Neymar seit seinem Amtsantritt im vergangenen Mai noch nicht für das Aufgebot des Rekordweltmeisters nominiert. Der WM-Titel fehlt Neymar in seiner Sammlung. (sid/th)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test