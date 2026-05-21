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England-Trainer Thomas Tuchel mit Harry Maguire

England-Trainer Thomas Tuchel verzichtet bei der WM auf Harry Maguire. Foto: Imago / Shutterstock

WM-Absage von Tuchel! England-Star „schockiert und zutiefst getroffen“

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Nicht nur Bundestrainer Julian Nagelsmann musste harte Entscheidungen treffen, auch Thomas Tuchel hat in seiner Funktion als Englands Teammanager enttäuschende Nachrichten übermittelt. Tuchel nominierte Harry Maguire nicht für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (ab 11. Juni) – dies ließ den Routinier fassungslos zurück.

„Ich war zuversichtlich, dass ich nach der Saison, die ich gespielt habe, in diesem Sommer eine tragende Rolle für mein Land hätte spielen können. Die Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst getroffen“, schrieb der 33 Jahre alte Maguire bei X: „Ich habe es über die Jahre immer geliebt, dieses Trikot zu tragen und mein Land zu repräsentieren.“

WM: Harry Maguire fehlt im England-Kader von Tuchel

Tuchel verkündet seinen Kader am Freitag, zuvor hat der Deutsche Gespräche mit seinen Spielern geführt. Noch im März stand Maguire, der bei Manchester United eine starke Rückrunde gespielt hatte, in Englands Kader für die Länderspiele. Es war die erste Berufung unter Tuchels Leitung. Möglicherweise hat der Deutsche noch weitere harte Entscheidungen getroffen. Auch die Stars Cole Palmer (FC Chelsea), Phil Foden (Manchester City) und Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) müssen fürchten, nicht dabei zu sein. (sid)

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