„Fabulous Florian!“ Wirtz zaubert im deutschen Duell mit Woltemade

Florian Wirtz hat dem FC Liverpool im „deutschen Duell“ der Premier League zu einem wichtigen Sieg verholfen. Gegen Newcastle United um die Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw siegten die Reds 4:1 (2:1). Wirtz überzeugte mit einem Zauberassist sowie einem Treffer und war gemeinsam mit Doppelpacker Hugo Ekitiké der entscheidende Mann des Abends. Durch den Sieg hat Liverpool als Tabellenfünfter die Champions-League-Plätze fest im Blick.

Mit Thiaw in der Startelf erwischte Newcastle im rasanten Spiel den besseren Start. Lewis Hall scheiterte zunächst am Pfosten (26.), Gordon traf nach einem Konter flach ins linke Eck.

Wirtz setzt Lauf fort – Woltemade steckt in der Krise

Nach der Führung für Newcastle leitete Wirtz mit einem besonderen Moment die Wende ein: Der 22-Jährige kam im Strafraum an den Ball, dribbelte zwei Gegenspieler aus und behielt die Übersicht für den früheren Frankfurter Ekitiké, der erst ausglich und 138 Sekunden später zur Führung traf (41./43.). Das Zusammenspiel mit Ekitiké sei „unglaublich“, so Wirtz: „Es macht einfach Spaß, mit ihm auf dem Platz zu sein.“ Nach der Pause traf Wirtz selbst zum 3:1 (67.). Ibrahima Konaté besorgte den Endstand (90.+3).

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit setzt Wirtz seinen Aufwärtstrend fort und steht nach schwachem Saisonstart nun bei wettbewerbsübergreifend 14 Torbeteiligungen. Woltemade hingegen musste erneut mit der Bank vorliebnehmen und wurde erst in der 73. Minute eingewechselt. Seit mehr als einem Monat und insgesamt elf Partien wartet der DFB-Stürmer auf einen Treffer.

„Ich bin sehr glücklich“, sagte Wirtz bei TNT: „Ich liebe es, Tore zu schießen und aufzulegen. Ich möchte so weitermachen. Es macht mich glücklich, gibt mir noch mehr Selbstvertrauen. Wenn du dem Team zum Sieg verhelfen kannst, ist es immer gut.“

Auch von außen werden die lobenden Worte für den Deutschen immer größer. „Alle wussten, irgendwann wird er aufblühen. Auch als es noch nicht so lief, hatte er schon brillante Momente“, schwärmte Liverpool-Legende Steven Gerrard: „Es sieht so aus, als ob er viel im Gym war. Er ist körperlich viel stärker, ist stabiler in den Zweikämpfen. Machen wir uns nichts vor: Er ist ein unfassbares Talent.“

Das könnte Sie auch interessieren: Werder Bremen trifft „schwere Entscheidung“ bei Trainer Steffen!

Selbst die lange Zeit schallende Kritik der nicht gerade zimperlichen Insel-Presse ist momentan verstummt. „Fabulous Florian“, titelte der „Mirror“: „Seine exquisite Fußarbeit war dem Primetime-Sendeplatz am Samstagabend würdig“. Es bestehe „kein Zweifel, dass Wirtz nun wirklich angekommen ist“. Der „Guardian“ sah Wirtz‘ Treffer als „Krönung seiner starken Leistung“. (sid/lam)