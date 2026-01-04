Wirtz trifft wieder für Liverpool – und erlebt dann Last-Minute-Wahnsinn

Trotz des zweiten Treffers von Florian Wirtz hat der FC Liverpool seinen elften Saisonsieg nach dramatischen Schlusssekunden verspielt. Der deutsche Nationalspieler sorgte beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham für das zwischenzeitliche 1:1 (57.) und bewies seine aufsteigende Form. Nach Zuspiel von Conor Bradley ließ er Bernd Leno in Fulhams Tor keine Chance.

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf Cody Gakpo (90.+4) zum 2:1 für Liverpool, doch Harrison Reed (90.+7) war mit seinem späten Ausgleich der Spielverderber.

Wirtz, für den es das zweite Saisontor war, saß da bereits auf der Bank: Er wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Liverpool ist Vierter, verpasste es jedoch, sich etwas von Manchester United abzusetzen. Auch der Verfolger hatte zuvor beim 1:1 (0:0) bei Daniel Farkes Leeds United Punkte liegengelassen.

Wirtz trifft – Woltemade, Thiaw und Schade siegen

Nick Woltemade kam beim 2:0 (0:0) von Newcastle United gegen Crystal Palace erst in der Schlussphase zum Einsatz. Unmittelbar nach Woltemades Einwechslung traf der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw (78.) zum 2:0. Bruno (71.) hatte für die Führung gesorgt.

Kevin Schade und der FC Brentford setzten sich verdient 4:2 (1:0) beim FC Everton durch und haben die internationalen Plätze im Visier. Das 3:0 durch Igor Thiago (51.) legte Schade auf. Brentford, das drei der vergangenen vier Spiele gewonnen hat, ist mit vier Punkten Rückstand auf Liverpool Siebter. (sid/lam)