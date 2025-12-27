Nach 1585 Minuten! Wirtz trifft endlich für Liverpool – bewegende Jota-Gesten

Erlösung in der 1585. Pflichtspielminute! Florian Wirtz hat sein erstes Tor für seinen neuen Klub FC Liverpool erzielt. Der DFB-Star traf in seinem 23. Einsatz für die Reds zum zwischenzeitlichen 2:0 (42.) gegen die Wolverhampton Wanderers. Für das 1:0 hatte nur kurz zuvor der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (41.) gesorgt. Santiago Bueno verkürzte für die Gäste (51.), erzielte den 2:1-Endstand.

Wirtz hatte keinen leichten Start in Liverpool. In den vorherigen 16 Ligaspielen waren ihm zwei Vorlagen gelungen, nun nutzte er im 17. Premier-League-Einsatz nach starker Vorlage von Hugo Ekitiké seine Chance. Die Liverpool-Fans feierten ihr Team und Wirtz zu Beginn der Halbzeitpause mit lautem Applaus.

Liverpool: Emotionales Gedenken an Diogo Jota vor Anpfiff

Two of Diogo Jota's children – Dinis and Duarte – as well as family members, are mascots ahead of the match between their father's English clubs ❤️

Vor dem Spiel erinnerte der englische Meister mit einer emotionalen Geste an den verstorbenen Profi Diogo Jota, der in seiner Karriere für beide Klubs gespielt hatte. Vor dem Anpfiff in Anfield liefen Jotas Söhne Dinis und Duarte an der Seite von LFC-Kapitän Virgil van Dijk auf das Spielfeld.

„Forever 20": Liverpool Fans gedenken vor Anpfiff dem verstorbenen Diogo Jota. Seine Trikotnummer wird bei den Reds zukünftig nicht mehr vergeben.

Zuvor war in der Nähe des Stadions ein Wandgemälde zu Ehren des portugiesischen Stürmers enthüllt worden. Es zeigt Jota, der seine Hände zu einem Herzen formt. Darunter steht „Forever 20“. Jotas Rückennummer 20 wird beim FC Liverpool nach seinem Tod nicht mehr vergeben. Das Spiel war das erste Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und den Wolves seit dem Unglück.

Jotas Witwe, Rute Cardoso, und ihre beiden Söhne hatten bereits die Premier-League-Auftaktspiele in Liverpool und Wolverhampton im August besucht. Jota und Cardoso hatten zwei Wochen vor dessen Tod geheiratet. Der Stürmer war im Juli bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder ums Leben gekommen. Er wurde 28 Jahre alt. (sid/dpa/hmg)