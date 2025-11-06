Papa Wirtz über Sohn beim FC Liverpool: „Premier League viel schneller“

Für den englischen Meister FC Liverpool wird sich das 125-Millionen-Euro-Investment in Florian Wirtz schon bald auszahlen – davon ist jedenfalls Hans Wirtz überzeugt, Vater und Berater des Ausnahmekönners. „Wir sehen den Dingen ganz gelassen entgegen und glauben auch, dass Florian (…) diesen Preis (…) rechtfertigen wird”, sagte er im ZDF-Fußballmagazin „Bolzplatz” nach dem schwierigen Start seines Sohnes auf der Insel.

Wirtz sucht nach dem Wechsel von Bayer Leverkusen nach England im Sommer noch nach seinem Platz bei den Reds. Nachdem aufgrund seines schwachen Saisonstarts Kritik aufgekommen war, zeigte sich der 22-Jährige beim Sieg in der Champions League gegen Real Madrid (1:0) in dieser Woche deutlich verbessert. Bislang gelangen dem deutschen Nationalspieler in 15 Pflichtspielen für Liverpool drei Torbeteiligungen.

Vater von Florian Wirtz: Premier League ist „viel schneller“

Die Premier League sei „viel schneller – ein Hin und Her, nicht so organisiert wie in der Bundesliga, sondern auf Tempo ausgerichtet”, sagte Hans Wirtz weiter, er glaube schon, dass der Offensivstar „gut im Team angekommen ist und dass die Mitspieler auch seine Qualität durchaus anerkennen”.

Wirtz war für 125 Millionen Euro nach Liverpool gewechselt, durch Bonuszahlungen kann die Ablöse Medienberichten zufolge auf bis zu 150 Millionen Euro steigen. (sid)