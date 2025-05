„Wird eine Ära prägen“: Barca belohnt Heilsbringer Flick mit Vertragsverlängerung

Hansi Flick leitet beim FC Barcelona ein brillantes Ensemble glänzend an. Die Katalanen belohnen dies mit einer Vertragsverlängerung.

Für seine brillante Rasselbande ist Hansi Flick wie ein Vater, für die Medien in Spanien ist er der allwissende Direktor im Zauberzirkus des FC Barcelona. Kein Wunder also, dass diese Verbindung mit „kolossaler Kraft“ (El País) vorzeitig in die Verlängerung geht – der frühere Bundestrainer unterschrieb am Mittwoch einen neuen Vertrag bis 2027.

Flick hat in seiner Premierensaison das nationale Triple geholt

In einer Pressemitteilung, die einer Eloge glich, besang Barça den „Glauben“, den Flick seiner Mannschaft schenke, die „epischen Comebacks und die Trophäen“. Das nationale Triple aus Supercopa, Pokal und Meisterschaft hat der deutsche Trainer den Katalanen in seiner Premierensaison bereits geliefert, im Sommer kann noch der Titel bei der Klub-WM folgen.

Von Flicks Seite aus gab es ohnehin keine Zweifel. „Wir sind wie eine Familie. Jeder im Verein macht einen fantastischen Job, mit Leidenschaft. Alle passen aufeinander auf, das ist einzigartig“, hatte der 60-Jährige nach dem Gewinn der Meisterschaft geschwärmt. Aus fantastischen Einzelkönnern wie Lamine Yamal, Raphinha, Gavi oder Pedri formte Flick ein Ensemble, das in den allerbesten Momenten Magie versprüht.

„Er ist der Schöpfer eines Projekts, das eine Ära prägen wird“

Barça-Spiele seien ein Geschenk an die Fußball-Fans, schrieben zuletzt die Zeitungen. Das Hausblatt „Mundo Deportivo“ schrieb dem Trainer sogar den Löwenanteil an der Meisterschaft zu: „Das ist Hansi Flicks Titel! Er ist der Schöpfer eines Projekts, das eine Ära prägen wird.“ Flick habe „eine wahre Dampfwalze geschaffen, eine Tormaschine, schwindelerregend und unterhaltsam“.

Allerdings auch eine bisweilen anfällige, wie in den unglaublichen Champions-League-Halbfinals gegen Inter Mailand (3:3/3:4 n.V.) zu sehen war. Dass am 31. Mai die Italiener gegen Paris Saint-Germain um die Krone des europäischen Fußballs spielen werden, schmerzt gewaltig.

Barcelona-Team könnte in Zukunft noch stärker werden

Aber wahrscheinlich hat diese sagenhaft talentierte Mannschaft ihren Zenit noch nicht erreicht: Inter ist ein Team, das geht, Barcelona ist ein Team, das kommt. Lamine Yamal ist 17 Jahre alt: Wer sah, wie alle ihm gegen Inter in den letzten Minuten den Ball überbrachten, auf dass er im Regen ein Wunder vollbringe, kann erahnen, wie sein Genie sich noch entfalten kann.

Hansi Flick wird, ja darf diesen Weg weiter begleiten – das wiederum ist ein Geschenk an sich selbst. Er hatte sein Amt zum 1. Juli 2024 übernommen, als der Klub am Boden lag: Nach einer titellosen Saison sollte der frühere Bayern-Coach dem sportlichen Stolz Kataloniens neues Leben einhauchen – er tut dies auf fulminante Weise.

Barcelona konnte Real in fast allen Wettbewerben bezwingen

Im Januar gelang der Gewinn des spanischen Supercups durch ein spektakuläres 5:2 im Finale gegen Real Madrid. Auch im Endspiel um den Königspokal behielt Barça im April gegen den ewigen Erzrivalen die Oberhand. Und: In der Meisterschaft löste Barcelona ebenfalls Real ab – diese Siege sind für den Verein die süßesten.

„Flick schreibt Geschichte“, schrieb Barça am Mittwoch, „und wir sind sicher, das wird er auch in den kommenden Jahren tun.“ (sid/vb)