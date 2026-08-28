Giannis Konstantelias und Konstaninos Karetsas sind die neuen Griechen beim BVB. Sie sorgen für Begeisterung – und Ärger. Samstag geht's gegen den HSV.

Borussia Dortmund hofft zum Ligastart am Samstag gegen den HSV (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auf geniale Momente einer neuen griechischen Zange. Giannis Konstantelias und Konstaninos Karetsas sprühen vor Talent. Doch es gibt auch Ärger.

Es gibt sehr viele undankbare und komplizierte Jobs im Fußballgeschäft. Dritter Torhüter ist so einer, PR-Berater von Gianni Infantino, Bundestrainer sowieso. Einen der schwierigsten allerdings, den hat derzeit der Administrator des X-Accounts von PAOK Saloniki. Was der arme Mann auch tut, es kommen nur üble Beleidigungen und Rücktrittsforderungen gegen die Vereinsführung zurück.

PAOK-Ultras laufen Sturm wegen Konstantelias-Transfer zum BVB

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Der Grund für den Ärger spielt neuerdings bei Borussia Dortmund: Giannis Konstantelias stand in seiner griechischen Heimat offensichtlich kurz vor der Seligsprechung. Die PAOK-Ultras von „Gate 4“ versuchten mit aller Macht, seinen Wechsel nach Deutschland zu verhindern - vergeblich. Der BVB stellte Konstantelias, 23, als Teil einer griechischen Zange dem anderen Supertalent Konstantinos Karetsas (18) zur Seite.

Mit Dribblings und sprühendem Talent sollen sie die Dortmunder schon beim Bundesliga-Start gegen den HSV am Samstag aus der spielerischen Lethargie der vergangenen Saison reißen. Der BVB war erfolgreich, aber langweilig: Er soll wieder Spaß machen. Die Ansätze beim Supercup gegen Bayern München (1:2) waren vielversprechend. „Das wird gut. Ich hoffe, wir haben eine gute Verbindung“, sagte Karetsas über einen seiner besten Freunde und Kollegen in der Nationalmannschaft

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Konstantelias glänzt im Supercup gegen Bayern

Besonders eine Szene lässt die spielerisch wenig verwöhnten Fans hoffen. Konstantelias war gegen die Bayern gefordert, einen langen, hohen Pass anzunehmen - und es wirkte, als habe er dem Ball in der Luft bereits Anweisungen gegeben, wie dieser sich zu verhalten habe.

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Konstantelias nahm den Ball mit der rechten Sohle perfekt an und zog ihn zugleich um zwei Umdrehungen zurück, drehte sich und sprintete aufs Bayern-Tor zu. Ein Raunen ging durchs Stadion. Später leitete der Mann, der „Telias“ genannt werden möchte, das Tor von Fabio Silva ein. „Das war hohe Schule. Er hat das richtig gut gemacht“, lobte Trainer Niko Kovac. Dabei hatte Konstantelias, der mit PAOK schon Meister und Pokalsieger war, nur einmal mit seiner neuen Mannschaft trainiert.

Konstaninos Karetsas erinnert an Marco Reus

Karetsas ist bereits ein paar Tage länger da, er kam vom belgischen Erstligisten KRC Genk und hat gleichfalls rund 30 Millionen Euro gekostet. Er scheint einer dieser Spieler zu sein, bei denen immer etwas passiert, wenn sie den Ball bekommen: So mancher fühlt sich schon an Marco Reus erinnert. Karetsas ist spritzig, wendig, er traut sich viel zu, er schoss ein 16-Meter-Traumtor im Test beim FC Arsenal. „In solchen Situationen“, schwärmte Lars Ricken, „kannst du ihn nachts um drei Uhr wecken, dann macht er ihn rein.“

Dortmunds Neuzugang Konstantinos Karetsas zeigte bereits im Supercup gegen die Bayern um Michael Olise, was er drauf hat. IMAGO/Laci Perenyi

In solchen Situationen kannst du ihn nachts um drei Uhr wecken, dann macht er ihn rein. Lars Ricken über Karetsas

Die spanische Sportzeitung „Marca“ ernannte Karetsas in einer bemerkenswerten 1000-Wörter-Eloge daraufhin zum „neuen Odysseus“. Allerdings muss der junge Mann auch noch mal ordentlich in den Kraftraum, oder in den Olympia-Grill, denn beim griechischen Imbiss in Kamen wurde er vom BVB vorgestellt. Er verteilte an Fans 250 Taxiteller, das typische Ruhrpottgericht aus Gyros, Currywurst, Pommes und Tsatsiki. Der Budenbesitzer hieß, wie man einen griechischen Imbissbesitzer-Namen nicht besser erfinden könnte: Christos Metaxas.

HSV startet in Dortmund in die Bundesliga-Saison

Kovac bremst. Karetsas „braucht Zeit. Er ist körperlich noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir ihn gerne hätten“, sagt der Trainer, doch die Fans wollen mehr sehen, sie hoffen auf „K+K“, ein Traumduo. Spätestens seit dem Supercup wissen Millionen Menschen, was auch Kovac aufgefallen war, nämlich: „Dass Kostas fußballerisch richtig gut ist.“. Der HSV ist gewarnt. (sid/la)