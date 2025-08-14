mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Tottenham-Stürmer Mathys Tel verschoss einen Elfmeter im UEFA-Supercup gegen Paris Saint-Germain.

Tottenham-Stürmer Mathys Tel verschoss einen Elfmeter im UEFA-Supercup gegen Paris Saint-Germain. Foto: imago/Sportimage

„Wir sind entsetzt“: Ex-Bayern-Profi nach Supercup rassistisch beleidigt

kommentar icon
arrow down

Tottenham-Stürmer Mathys Tel ist nach der Supercup-Niederlage gegen Paris Saint-Germain in sozialen Medien rassistisch angegriffen worden.

„Wir sind entsetzt über die rassistischen Beleidigungen, die Mathys Tel nach der Niederlage im UEFA-Supercup gestern Abend in den sozialen Medien erhalten hat”, teilte der Premier-League-Klub einen Tag nach dem Spiel mit.

Champions-League-Sieger PSG bezwang Europa-League-Gewinner Tottenham im italienischen Udine mit 4:3 im Elfmeterschießen. Der ehemalige Bayern-Profi Tel verschoss dabei einen Elfmeter.

Tottenham stellt soch vor Stürmer Mathys Tel

Tel habe „Mut und Courage gezeigt, als er antrat, um einen Elfmeter zu schießen”, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Diejenigen jedoch, die ihn beleidigen, sind nichts anderes als Feiglinge – sie verstecken sich hinter anonymen Benutzernamen und Profilen, um ihre abscheulichen Ansichten zu verbreiten.”

Das könnte Sie auch interessieren: „Schuss zum Mond“: Engländer spotten über Kanes Elfmeter-Fauxpas

Tottenham kündigte rechtliche Schritte gegen jede Person an, die identifiziert werden könne. Dafür wolle man mit den Behörden und Betreibern der Plattformen zusammenarbeiten. Immer wieder werden vor allem schwarze Spieler Opfer von Rassismus in Fußball-Stadien. (dpa/pmk)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test