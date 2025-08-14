„Wir sind Deutschland“: Klare Ansage von Neu-Bayern-Star Tah

Nationalspieler Jonathan Tah wirbt für eine Rückkehr zur alten deutschen Fußball-Mentalität.

„Wir sind Deutschland, und ich will, dass wir als Deutschland wieder dieses Selbstverständnis haben und nicht diese Zweifel“, sagte der Innenverteidiger von Bayern München dem „kicker“.

Der gebürtige Hamburger wolle selbstverständlich „Weltmeister werden“, denn: „Wir haben die Spieler und die Qualität und müssen noch mehr an uns glauben. Bekommen wir das auf den Platz, können wir alles gewinnen.“

Tah: Nagelsmann genau der Richtige

Bundestrainer Julian Nagelsmann sei dafür genau der Richtige. „Er lebt es, man spürt es bei ihm, er erwähnt dieses Ziel in Besprechungen sehr oft, darauf arbeiten wir hin. Wollen wir das nicht hören, brauchen wir nicht jeden Tag trainieren, können wir es sein lassen“, betonte der Ex-HSV-Profi Tah.

„Ich glaube, es löst etwas aus, wenn wir Spieler das auch kommunizieren, auch wenn es am Ende auf dem Platz zählt. Man spürt, dass sich etwas verändert hat, seit Julian da ist, das gibt uns Hoffnung.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Deutschland wieder Kritik-Weltmeister“: Rummenigge verteidigt die Klub-WM

Auch mit dem FC Bayern setzt sich der 29-Jährige höchste Ziele. „Die Vision ist, alle Titel zu gewinnen, die möglich sind. Es bedeutet auch, das Standing des FC Bayern immer wieder aufs Neue mit Leben zu füllen.“

Die Bayern seien „einer der Top-Klubs weltweit. Als es zuletzt darum ging, wer die Champions League oder die Klub-WM gewinnt, habe ich etwas seltener als früher gelesen, dass jemand Bayern München gesagt hat. Aber wir gehören dahin!“ (dpa/pmk)