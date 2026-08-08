Riesen-Euphorie auf Schalke: Mehr als 100.000 Fans feierten beim „Schalke-Tach“ die Rückkehr in die Bundesliga. Sportlich gab es allerdings einen Dämpfer – gegen Atalanta Bergamo setzte es eine klare Testspiel-Pleite.

Erst 100.000 Fans beim „Schalke-Tach“, dann eine 0:3 (0:2)-Niederlage im Test gegen Atalanta Bergamo: Aufsteiger Schalke 04 hat sich bei strahlendem Sonnenschein mit einer aufwendigen Saisoneröffnung auf das Comeback in der Bundesliga eingestimmt. Die Niederlage gegen den italienischen Erstligisten war allerdings ein kleiner Dämpfer.

Los ging es am Vormittag. Nach Vereinsangaben waren mehr als 100.000 Fans zum Berger Feld gepilgert. „Es geht wieder los! Wir haben die Arena vermisst, wir haben euch vermisst. Und nochmals: Gemeinsam schaffen wir alles. Wir brauchen vor niemandem Angst zu haben“, sagte Trainer Miron Muslic auf einer Bühne.

Atalanta Bergamo gewinnt deutlich auf Schalke

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Am Abend stieg dann in der benachbarten Arena der Test gegen Bergamo. Gianluca Scamacca (30.), Lazar Samardzic (39.) und Nikola Krstovic (87.) sorgten mit ihren Toren für klare Verhältnisse. Neuzugang Robin Gosens war gegen seinen Ex-Verein angeschlagen nicht dabei, schrieb aber fleißig Autogramme. „Ich sauge das alles auf und freue mich einfach über die Sympathien, die mir entgegengebracht werden. Ich hoffe, dass ich das alles mit der Zeit zurückzahlen kann“, sagte Gosens.

Am kommenden Wochenende folgt die Generalprobe gegen Real Madrid, Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Veltins-Arena. Eine Woche später startet die Pflichtspielsaison mit der Partie beim Halleschen FC (24. August) in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Bundesliga-Saison beginnt für den Aufsteiger sechs Tage später beim FC Augsburg. (sid/mp)