Nach einem Zusammenprall kurz vor Schluss muss Victor Froholdt vom Platz getragen werden. Der Verursacher zeigt sich mit den Nerven am Ende.

Während Victor Froholdt vom Platz getragen wird, zeigt sich sein Kontrahent, Guilherme Liberato (3.v.l.), verzweifelt. IMAGO / NurPhoto

Beim Spiel zwischen dem FC Porto und dem FC Moreirense ist es kurz vor Schluss zu einem Unglück gekommen. Der Mittelfeldspieler des FC Porto, Victor Froholdt, der Teil der dänischen Nationalmannschaft ist, wurde von Moreirenses defensiven Mittelfeldspieler Guilherme Liberato abgeräumt. Der 25-jährige Brasilianer erwischte seinen fünf Jahre jüngeren Kontrahenten dabei mit dem Ellenbogen am Kopf. Die unschöne Szene in der 85. Spielminute lässt böses Erahnen.

Der Däne blieb nach seinem harten Aufprall auf dem Rasen regungslos liegen. Sofort eilten seine Mitspieler und Helfer zum liegengebliebenen Profi. Portos Torschütze Jan Bednarek war als erstes zur Stelle und legte seinen Teamkollegen geistesgegenwärtig in die stabile Seitenlage.

Rote Karte für Liberato für den Check gegen Froholdt

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Schon bald bildete sich eine Traube an Spielern rund um den Verletzen. Sie versuchten ihn vor den Fernsehkameras zu schützen. Bei vielen der Spieler flossen Tränen, sie wirkten überfordert mit der Situation.

Victor Froholdt wird in der 85.Minute Guilherme Liberato aus Moreirense umgehauen. IMAGO / Sports Press Photo

Liberato, Verursacher des Unglücks, zeigte sich ebenfalls völlig fertig. Seine Mitspieler und Gegner müssen ihn trösten. Im Anschluss wurde der aufgelöste Spieler aufgrund des Fouls von Schiedsrichter António Nobre zudem mit der Roten Karte des Platzes verwiesen.

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Zuvor lief es für den FC Porto noch gut

Eigentlich lief alles nach Plan. Nach einem Rückstand hatte der FC Porto das Spiel noch gedreht. Jan Bednarek und William Gomes erzielten in der 37. und 58. Minute die Treffer zum 2:1. Die Gäste vom FC Moreirense hofften indes auf den Ausgleich, bevor es zu der dramatischen Szene gekommen war.

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Victor Froholdt sofreu uma concussão cerebral no decorrer do jogo entre o FC Porto e o Moreirense FC.



O nosso número 8 recuperou a consciência no relvado e foi transportado para o hospital, onde vai realizar exames.



Estamos todos contigo, Victor 💙 pic.twitter.com/yIT5y6juy1 — FC Porto (@FCPorto) September 4, 2026

Die Szenen des am Boden liegenden Dänen erinnerten Stark an die zwei Vorfälle seines Landsmanns Christian Eriksen, der 2021 bei der EM und bei einem Testspiel im Juni mit Herzproblemen zusammengebrochen war.

Entwarnung: Porto-Spieler bleibt jedoch in Klinik

Nach einigen Schreckminuten konnten Spieler und Fans des FC Porto jedoch aufatmen. Nach seiner Behandlung wurde Froholdt – zwar immer noch benommen, aber zumindest bei Bewusstsein – auf einer Trage abtransportiert. Unter Applaus wurde der 20-Jährige mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Wenig später gab der Verein dann Entwarnung. Es solle sich bei der Verletzung „lediglich“ um eine Gehirnerschütterung gehandelt haben. Zur Beobachtung bleibt der Mittelfeldspieler jedoch bis Sonntag in der Klinik. Auch Portos Trainer ist erleichtert. „Wir hatten alle große Angst um ihn“, verkündete Francesco Farioli nach Bekanntwerden der Diagnose.