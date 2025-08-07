Thomas Müller hat im Zuge seines Wechsels zu den Vancouver Whitecaps von der Major League Soccer (MLS) geschwärmt. „Sie entwickelt sich weiter, sie rückt immer mehr in den Fokus“, sagte der 35-Jährige, der bei den Kanadiern einen Vertrag für den Rest der Saison 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieb.

„Erfahrene Spieler kommen in die MLS, nicht nur, um ihre Karriere ausklingen zu lassen. Ich finde, die Top-Teams in der MLS sind ziemlich gut“, sagte die Bayern-Ikone weiter. Müller wird am nächsten Mittwoch (13. August) in Vancouver eintreffen, am Tag darauf sind die Vorstellungspressekonferenz und das erste Training mit seinem neuen Team geplant.

Müller hat sich bestimmte Klauseln in seinen Vertrag schreiben lassen

Besonders freut sich Müller auf die für ihn neuen Play-offs. „In Europa gibt es das nicht, nur in der Champions League oder den Pokalwettbewerben, daher ist es auch für Spieler, die lange in Europa gespielt haben, interessant“, sagte der Weltmeister von 2014. Vor allem Kanada sei „etwas ganz anderes“.

Mit seinem neuen Verein, dem erst zweiten seiner Profikarriere, nimmt sich Müller viel vor. „Dieses Jahr kann etwas Besonderes werden – und ich möchte meinen Teil dazu beitragen“, sagte der Offensivmann: „Ich komme nach Vancouver, um Titel zu gewinnen.“ Für diesen Fall hat sich Müller bestimmte Klauseln in den Vertrag schreiben lassen. „Wir haben mit ihm ausführlich über bestimmte Punkte seines Vertrags gesprochen“, sagte Vancouvers Chef und Sportdirektor Axel Schuster: „Und das Einzige, worauf er wirklich gedrängt hat, sind Prämien für Siege, Erfolge und Titelgewinne.“

Marco Reus heißt Thomas Müller in der MLS willkommen

Marco Reus hat seinen alten Wegbegleiter Müller derweil mit freundlichen Worten in der MLS begrüßt. „Ich wollte erstmal herzlichen Glückwunsch und willkommen in der MLS sagen“, sagte der frühere Dortmunder in einem kurzen YouTube-Video und fügte mit Blick auf die Vertragsunterschrift seines früheren Bayern-Rivalen bei den Whitecaps an: „Ich hoffe, du wirst viel Spaß haben, wenn du etwas brauchst, sag Bescheid.“

Reus spielt bei Los Angeles Galaxy, einem direkten Konkurrenten der Whitecaps. Die beiden kennen sich aus den vielen gemeinsamen Jahren in der Bundesliga bestens. In den Duellen zwischen Reus’ Borussia Dortmund und den Bayern hatte meist Müller die Nase vorn. Von 36 Spielen gewann Müller 22, Reus neun. Dazu gab es fünf Unentschieden. (sid/hen)