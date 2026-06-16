Italienische Medien berichteten, dass der Sportvorstand der Hessen den Klub verlasse. Dazu nahm nun der Aufsichtsratsvorsitzende Stellung.





Die Klubführung von Eintracht Frankfurt weiß nichts von einem angeblichen Abgang ihres Sportvorstands Markus Krösche zum 19-maligen italienischen Meister AC Mailand. Zuvor hatten italienische Medien über eine mündliche Einigung zwischen den Rossoneri und Krösche berichtet.

„Vonseiten der AC Mailand gab es niemanden, der wegen Markus Krösche auf uns zugekommen ist“, sagte der Frankfurter Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Beck der „Bild“: „Und wir als Hauptausschuss von Eintracht Frankfurt haben nach Rücksprache mit Markus Krösche auch keinen Hinweis darauf, dass er Eintracht vor Ende seiner Vertragslaufzeit 2028 verlassen möchte.“

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: „Viel Gift“: Daran ist Riera bei Eintracht Frankfurt krachend gescheitert

Die Eintracht hatte die vergangene Saison auf Rang acht abgeschlossen und erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verpasst. Krösche übernahm dafür die Verantwortung und verpflichtete zuletzt den früheren Frankfurter Trainer Adi Hütter als neuen Coach. (sid/mp)