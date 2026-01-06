Ex-Profis vereint in Dassendorf: Die verrückte Geschichte von Harnik und Kruse

Die beiden können einfach nicht genug voneinander bekommen. Der Wechsel von Max Kruse (37) zum Oberligisten TuS Dassendorf dürfte nicht nur die knapp 3500 Einwohner der kleinen Gemeinde am Rande Hamburgs freuen. Auch für Kruse selbst und seinen langjährigen Freund und Teamkollegen Martin Harnik (38) geht eine gemeinsame, fußballromantische Geschichte ins nächste Kapitel.

Immer wieder hatten Kruse und Harnik im gemeinsamen Podcast „Flatterball“ den Transfer-Coup geplant und in gemeinsamen Erinnerungen geschwelgt. Dieser Traum wurde nun zur Realität und die beiden Urgesteine des deutschen Fußballs spielen künftig wieder Seite an Seite.

Harnik und Kruse schon in der Jugend ein Duo

Und von den gemeinsamen Erinnerungen gibt es eine Menge. Sie spielten beide von den 1990er-Jahren bis 2006 zusammen für die verschiedenen Nachwuchsmannschaften des SC Vier- und Marschlande aus Hamburg-Kirchwerder, bis zur U19.

Dann wechselten sowohl Harnik als auch Kruse zum Bundesligisten Werder Bremen, ehe Harnik 2007 zur Fortuna aus Düsseldorf ausgeliehen wurde. Kruse verließ Bremen 2009 in Richtung FC St. Pauli. Über Umwege traf sich das Fußball-Paar 2018 zurück bei Werder. 2019 spielten sie letztmals zusammen.

Martin Harnik und Max Kruse posieren 2006 nach ihrem Wechsel vom SC Vier- und Marschlande zum SV Werder Bremen im Weserstadion. IMAGO / Hanno Bode Martin Harnik (l.) und Max Kruse posieren 2006 nach ihrem Wechsel vom SC Vier- und Marschlande zum SV Werder Bremen im Weserstadion.

„Ich hoffe, dass wir uns irgendwann in der Alten-Herren-Mannschaft des SC Vier- und Marschlande wiedersehen“, hatte Harnik sich 2020 in der MOPO gewünscht. Damals, kurz nachdem Kruse aus Bremen in die Türkei gewechselt war, ging Harnik jedoch noch nicht davon aus, dass sie noch einmal zusammen spielen würden: „Max tickt da ein bisschen anders als ich, er möchte die Welt kennenlernen.“

Die Welt scheint Kruse (Karriereende 2023) genug kennengelernt zu haben, sodass er sich jetzt, entgegen der Erwartungen seines Freundes, dazu entschieden hat, in seine Heimat zurückzukehren. Seine neue Spielstätte liegt nur knapp 15 Autominuten entfernt von seinem Geburtsort Reinbek.

Harnik: „Max hätte DFB-Stammspieler sein müssen“

Der Hamburger Harnik, der Nationalspieler Österreichs war, spielt mittlerweile schon seit über fünf Jahren bei „Dasse“ – fungierte dort eine Zeit lang als Spielertrainer. Auch der ehemalige DFB-Star Kruse verbrachte seine Zeit zuletzt nicht in einer Profimannschaft. Der 37-Jährige spielte die vergangenen zwei Jahre für den Berliner Kreis- beziehungsweise Bezirksligisten BSV Al-Dersimpsor II. Nach knapp sechs getrennten Jahren kehrt das On-Off-Paar jetzt also als Duo zurück auf den Platz.

Martin Harnik und Max Kruse spielten schon vor über 20 Jahren in der Jugend zusammen. IMAGO / Hanno Bode Martin Harnik und Max Kruse spielten schon vor über 20 Jahren in der Jugend zusammen.

Neben dem Rasen waren die beiden immer in Kontakt. Seit knapp zwei Jahren sprechen sie wöchentlich in ihrem Podcast, der Fokus liegt dabei natürlich auf dem Fußball. Auch diese gemeinsame Verbindung scheint den Wechsel vorangetrieben zu haben. Harnik war aber schon immer nicht nur Fan vom Menschen Max Kruse, sondern auch vom Fußballer. „Meiner Meinung nach hätte Max von seiner Klasse her Stammspieler in der Nationalmannschaft sein müssen“, adelte Harnik 2020 die fußballerischen Fähigkeiten seines Freundes.

Diese Ambitionen werden die beiden in der Oberliga nicht mehr verfolgen. Das Sportliche sei zwar nach wie vor der Fokus, wie Dassendorfs Sportchef Hakan Karadiken sagte, der Spaß und die Freundschaft sollen aber ebenso im Vordergrund stehen. Auch wenn das Ende der gemeinsamen Zeit noch nicht besiegelt ist: Durch den Kruse-Wechsel in die Heimat schließt sich ein Kreis in der langen und einzigartigen Geschichte des Duos.