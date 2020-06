Wieder Ärger um Fußball-Schiedsrichter: Kommentar: „Das ist nicht mehr mein Sport!“

Es hat nicht einmal zwei komplette Bundesliga-Spieltage gedauert, bis die nächste Beziehungskrise in voller Pracht erblühte: Zwischen der Schiedsrichter-Zunft und dem großen Rest der Fußballwelt stimmt es mal wieder nicht mehr. Auslöser der aktuellen Zwistigkeiten ist vordergründig die neue Regel, widerborstige Trainer auch mit Gelben oder Roten Karten bestrafen zu können. Tatsächlich liegt die Wurzel allen Übels viel tiefer: Die Referees sind schon lange nicht mehr Teil des Sports, sondern eine Gruppierung, die sich verselbstständigt hat, ihr Ding durchzieht und dabei in entscheidenden Punkten den Dialog verweigert.

Auf diesen Eintrag in die Geschichtsbücher hätte Steffen Baumgart getrost verzichten können. Als erster Bundesliga-Trainer sah der Übungsleiter des SC Paderborn eine Gelbe Karte. Im Spiel gegen den SC Freiburg war seinem Team beim Stand von 1:2 kurz vor der Pause zu Unrecht eine sehr gute Konterchance weggepfiffen worden, worüber sich Baumgart sehr echauffierte und unter anderem seine Basecap auf den Boden schleuderte. Referee Tobias Welz zeigte dem Coach Gelb, während der noch mit ihm zu diskutieren versuchte. „Mittlerweile ist es schon schwierig für mich, ohne Emotionen am Rand zu stehen“, klagte Baumgart und fügte an: „Ich bin zur Halbzeitpause auf den Platz gegangen und wollte mich normal unterhalten und dann kam der Satz: ,Ich darf auf den Platz nicht gehen, weil auch das eine Gelbe Karte ist.’ Langsam werden wir schwachsinnig.“

Es gibt größere Probleme, als das Wegschmeißen von Mützen

Baumgart ist nicht der erste Trainer, den die Umstände auf die Palme brachten. Vor einer Woche hatte Bochums Robin Dutt nach dem Spiel beim HSV als erster Zweitliga-Coach Gelb gesehen. Beim Stand von 0:1 war seiner Elf aus seiner Sicht in der Nachspielzeit ein Elfmeter versagt worden, woraufhin er nach der Partie den Dialog mit Schiri Christian Dingert gesucht hatte. „Die Situation war emotional und aufgeladen“, erklärte Dutt. „Und der Schiedsrichter antwortet mir dann mit einem Grinsen im Gesicht: ,Ich kann ja auch mal einen Fehler machen.‘ Daraufhin habe ich gesagt: ,Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Herr Dingert.‘ Und dann bekommst du die Gelbe Karte unter die Nase gehalten, das fühlt sich scheiße an. Das ist nicht mehr mein Sport, da verliere ich den Respekt vor der Autorität.“

Der Autor Stefan Krause (51) spielt seit 45 Jahren Fußball und hat viele Erfahrungen, gute wie schlechte, im Umgang mit Schiedsrichtern gemacht.

Jeder, der mal mit Herz und Leidenschaft gekickt hat, kann diese Sichtweise unterstreichen. Zum Fußball gehören Emotionen, das war immer so, das ist gut so! Diese lenkt man am besten in geordnete Bahnen, indem man miteinander kommuniziert. Und da liegt der Hase im Pfeffer, und zwar gewaltig. Problem Nummer eins brachte Ex-Profi Didi Hamann auf den Punkt: „Wenn du so eine neue Regel implementieren willst, dann musst du das in Absprache mit den Trainern machen. Dann musst du die mit ins Boot nehmen“, sagte der Experte vom Bezahl-Sender Sky und fuhr fort: „Fürs Mütze-Wegschmeißen eine Gelbe Karte zu bekommen, das ist ja lächerlich. Wir müssen da wirklich vorsichtig sein. Es gibt da eine sehr große Ablehnung.“ Und außerdem noch genügend Probleme in Sachen Handspiel und Videobeweis.

Schiedsrichter lassen keinen Dialog zu und wirken arrogant

Punkt zwei ist jener, dass viele Schiedsrichter keinen Dialog zulassen, dadurch wahnsinnig arrogant wirken und die brisanten Situationen mehr eskalieren als beruhigen. So beschwerte sich Werder Bremens Niclas Füllkrug nach dem 2:3 in Hoffenheim über den Umgang, den Schiri Sascha Stegemann mit den Akteuren pflegte: „Man durfte ihn auf keine Situation ansprechen, da hat er gleich mit einer Gelben Karte gedroht. Dann ist es ein bisschen schwierig für uns Spieler, das alles nachzuvollziehen.“ Für neutrale Beobachter ist ein solch abschottendes Verhalten ebenfalls nicht verständlich, schließlich haben kommunikative Referees wie der Berliner Manuel Gräfe, Deniz Aytekin (Oberasbach) oder Hamburgs Vorzeige-Pfeifenmann Patrick Ittrich viel Erfolg mit ihrer offenen Art. Und dann sagt Füllkrug etwas, was allen zu denken geben sollte: „Ich komme bei den ganzen neuen Regeln gar nicht mehr mit. Ich glaube, ich verstehe das Spiel gar nicht mehr.“

Die Atmosphäre zwischen den Unparteiischen auf der einen und Trainern, Sportchefs, Spielern auf der anderen Seite ist schon länger gestört. Ein Ex-Profi, der auch als Funktionär in 1. und 2. Liga tätig gewesen ist, berichtete der MOPO schon vor zwei Jahren über die Regelschulungen durch die Schiedsrichter: „Du bekommst eine Szene gezeigt, und alle 36 Vereinsvertreter sagen: klares Foul. Dann kommt der Schiri und erzählt dir, warum es kein Foul ist.“

Vernünftigem Miteinander werden schon früh Steine in den Weg gelegt

Kontraproduktiv. In jeder Hinsicht. Und dafür, dass es kaum noch Gemeinsamkeiten gibt, sorgen die Unparteiischen auch selbst. Vor drei, vier Jahren war ich zufällig Augenzeuge eines Spitzenspiels in einer unteren Hamburger Liga, geleitet von einem Teenie-Schiedsrichter ohne Assistenten. Der pfiff und verhielt sich kommunikativ so großartig, dass nach dem Spiel trotz Elfmeter und Platzverweis nicht nur die Gewinner, sondern auch Verlierer und die Zuschauer zu ihm gegangen sind und ihm zur Leistung gratuliert haben. Im Anschluss kam dann der offizielle Schiri-Beobachter gesetzteren Alters – und erzählte dem völlig verunsicherten Jungen zehn Minuten lang, was er angeblich alles falsch gemacht hatte.

Das ist sinnfrei und nicht zielführend. So werden einem vernünftigen Miteinander schon frühzeitig Steine in den Weg gelegt. Dabei braucht es dringend eine bessere Zusammenarbeit zwischen der aktiven Seite und den Schiedsrichtern, von Kreisklasse bis Bundesliga, um auf einen Nenner zu kommen. Und der muss für beide Seiten lauten: das Beste für den Fußball-Sport!