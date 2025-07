Wieder 17.000 deutsche Fans? DFB-Frauen mit Heimspiel im EM-Viertelfinale

Nach der Rekordkulisse in der Gruppenphase setzen die deutschen Fußballerinnen im EM-Viertelfinale gegen Frankreich auf ein weiteres „Heimspiel“ in Basel. „Wir hoffen, dass die deutschen Fans uns antreiben“, sagte Angreiferin Giovanna Hoffmann. Dies könne in der Partie am Samstag (21 Uhr/ZDF und DAZN) „der ausschlaggebende Faktor“ werden.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark (2:1) waren die DFB-Frauen von rund 17.000 deutschen Fans im St. Jakob-Park unterstützt worden. So viele Auswärtsfans waren noch nie bei einem Spiel der deutschen Fußballerinnen.

Am Samstag werden mindestens 8000 Anhänger aus Deutschland in Basel erwartet, das teilte die UEFA dem DFB mit.

Klara Bühl „kann es kaum erwarten“

„Natürlich hoffen wir auf ganz viele deutsche Fans“, sagte Flügelspielerin Klara Bühl. „Beim letzten Spiel in Basel haben wir gemerkt, was für ein ausschlaggebender Faktor es sein kann, wenn man merkt, dass viele Menschen hinter einem stehen und die Mannschaft anfeuern. Das hat uns in dem Spiel sehr geholfen.“

Die Vorfreude auf das Duell mit den bislang überzeugenden Französinnen sei aufgrund der Kulisse „extrem“, ergänzte Bühl: „Basel ist ein Wahnsinnsstadion, die Stimmung war überragend. Ich kann es kaum erwarten.“ (dpa/luz)