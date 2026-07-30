Mit einem 1:4 aus dem Hinspiel schien Aarhus GF bereits so gut wie ausgeschieden. Doch die Dänen schafften in Polen ein Comeback, das wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Aarhus-GF-Spieler feiern nach dem Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Lech Posen im Enea-Stadion in Posen. IMAGO / NurPhoto

Mit einem der spektakulärsten Europapokal-Abende der Vereinsgeschichte hat Aarhus GF doch noch die nächste Runde der Champions-League-Qualifikation erreicht.

Nach der deutlichen 1:4-Niederlage im Hinspiel musste der dänische Meister bei Lech Posen einen Drei-Tore-Rückstand aufholen – und genau das gelang. Aarhus führtenach 90 Minuten mit 3:0 und erzwang damit die Verlängerung.

Dort schien das Pendel zunächst wieder zugunsten der Gastgeber auszuschlagen. Lech traf zum 1:3 aus Sicht der Dänen und hatte das Weiterkommen wieder vor Augen. Aarhus gab sich jedoch nicht geschlagen, erzielte kurz vor Schluss den erneuten Ausgleich und rettete sich ins Elfmeterschießen. Vom Punkt machten die Gäste die Sensation schließlich perfekt.

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In Dänemark war die Begeisterung entsprechend groß. Die Zeitung „Tipsbladet“ sprach vom beeindruckendsten Comeback eines dänischen Vereins im Europapokal seit vielen Jahren und bezeichnete den Abend als möglichen Meilenstein der Vereinsgeschichte: „Wie wild du bist, AGF!“

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In Polen überwog dagegen die Enttäuschung. Die Sportzeitung „Przeglad Sportowy“ schrieb von einer Blamage, die den Klub noch lange begleiten werde. Nach dem klaren Vorsprung aus dem Hinspiel und vor eigenem Publikum habe kaum noch jemand mit einem Ausscheiden gerechnet.

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Aus deutscher Sicht stand auch Tobias Bech im Mittelpunkt. Der frühere Profi des FC Ingolstadt brachte Aarhus mit dem 1:0 auf Kurs und verwandelte später den entscheidenden Elfmeter.

Der deutsche Aarhus-Profi Tobias Bech jubelt. Imago/NurPhoto

Die weiteren Treffer für Aarhus erzielten Kristian Arnstad, Frederik Tingager und Tomás Kristjansson. Für Lech war Filip Jagiello in der Verlängerung erfolgreich. In der nächsten Qualifikationsrunde bekommt es Aarhus nun mit Sabah FK aus Aserbaidschan zu tun. (ggg)