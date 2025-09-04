Wie war das möglich? Werder gibt drei Tage nach dem Deadline Day Transfer bekannt

Werder Bremen hat den Spanier Cameron Puertas unter Vertrag genommen. Wie der Erzrivale des HSV mitteilte, wechselt der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler vom saudi-arabischen Klub Al-Qadsiah zunächst für ein Jahr auf Leihbasis an die Weser. Dazu vereinbarten die beiden Vereine eine Kaufoption.

„Cameron kann im Mittelfeld mehrere Positionen spielen. Auf den bisherigen Stationen hat er Torgefahr ausgestrahlt, aber auch als Vorbereiter agiert“, sagte Werder-Coach Horst Steffen: „Er bringt fußballerisch und taktisch viel mit und hat zudem ein gutes Tempo und ist zweikampfstark.“

Warum wurde der Transfer erst jetzt verkündet?

Werder hatte den Transfer schon vor dem Schließen des Transferfensters am Montag finalisiert. Aufgrund von Vertragsmodalitäten mit Al-Qadsiah musste die Verkündung aber noch einige Tage warten.

In Saudi-Arabien absolvierte der in der Schweiz geborene Puertas für Al-Qadsiah 38 Spiele und erzielte dabei fünf Tore. Die Saudis sollen weiterhin Teile des Gehalts, das auf sechs Millionen Euro pro Jahr geschätzt wird, übernehmen. Zuvor war der Mann, dessen Marktwert bei transfermarkt.de auf 13 Millionen Euro taxiert wird, in Belgien bei Union Saint-Gilloise unter Vertrag. Hier stand er in 118 Spielen auf dem Feld, in denen ihm 21 Treffer gelangen. (dpa/mp)