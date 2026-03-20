„Wie trainiert man das?“ Kompany bringt Ex-HSV-Trainer ins Staunen

Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten Union Berlin hat vor dem schweren Auswärtsspiel beim Rekordmeister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von der Arbeit seines Münchner Amtskollegen Vincent Kompany geschwärmt.

Wenn man sich die Flexibilität im Münchner Spiel anschaue, „welche Spieler auf welchen Positionen auftauchen und wie die Räume dahinter besetzt sind, da würde ich mich als Trainer fragen: Wie trainiert man das? Die Antwort habe ich noch nicht“, sagte Baumgart am Donnerstag: „Das macht er richtig gut. Er gibt den Jungs Selbstvertrauen. Er scheint den Jungs sehr viel mitzugeben, und die Jungs scheinen es sehr gut anzunehmen. Das zeichnet ihn aus.“

Baumgart: Bayern „mit das Beste, was wir in Europa haben“

Die Bayern, die in der Bundesliga auf die erfolgreiche Titelverteidigung zusteuern und am Mittwoch ins Viertelfinale der Champions League eingezogen sind, seien derzeit „mit das Beste, was wir in Europa haben“, sagte Ex-HSV-Coach Baumgart. Trotzdem hofft Union auf seine Chance gegen das Münchner Starensemble. „Am Ende haben sie alle zwei Beine, sie können vielleicht ein bisschen besser damit umgehen. Grundsätzlich sind wir als Mannschaft und als Kollektiv stark. Das wollen wir auf den Platz bringen“, sagte Baumgart.

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Jedes Spiel gegen Bayern sei besonders, „so sollten wir es auch angehen. Wir haben die Möglichkeit, dort ein gutes Spiel zu machen. Wir wollen sehr mutig sein, sehr klar sein. Es ist aber auch wichtig, den Weg nach vorn zu finden“. (sid/vb)