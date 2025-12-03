„Macht es Sinn?“ Wie Manuel Neuer (39) über einen neuen Bayern-Vertrag denkt

Torwart-Legende Manuel Neuer (39) will sich noch nicht konkret zu einer weiteren möglichen Vertragsverlängerung bei Rekordmeister Bayern München äußern.

„Es geht wirklich dann auch um den Moment, um zu sagen, okay, wie geht es meinem Körper? Was macht die Gesundheit? Macht es Sinn, weiterzumachen? Und diese Entscheidung, die muss ich noch ein bisschen herauszögern“, sagte der Weltmeister von 2014 bei Sky.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte sich zuletzt ebenfalls verhalten zu dieser wichtigen Personalie geäußert. „Manu wird im März 40 Jahre alt, die Gespräche über seine Zukunft führen wir danach“, sagte Eberl Ende November. Neuers Vertrag läuft am Saisonende aus, seit 2011 spielt er bereits für die Münchner.

Eberl für Neuer-Comeback bei der WM

Zugleich hatte sich Eberl für ein Comeback des Keepers im Nationalteam bei der WM im kommenden Sommer ausgesprochen. Neuer, der nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten war, hielt sich hierzu am Montag ebenfalls bedeckt. „Ich konzentriere mich auf den Klub und will hier meine Leistung zeigen. Das ist für mich das Entscheidende, weil wir hier auch so viel erreichen können mit der Mannschaft“, sagte der gebürtige Gelsenkirchener.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Spiel gegen St. Pauli: Neuer kontert Aussage von Bayern-Boss Eberl

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ist derzeit die Nummer eins im deutschen Tor, der etatmäßige Stammkeeper Marc-André ter Stegen hat beim FC Barcelona nach langer Verletzung erst am Montag das Teamtraining aufgenommen. Bei den Katalanen hat der Kapitän und Großverdiener allerdings kaum mehr eine Zukunft. Bundestrainer Julian Nagelsmann verlangt indes, dass der langjährige Neuer-Ersatzmann im Verein spielen muss, um bei der WM die Nummer eins zu sein. (sid/hmg)