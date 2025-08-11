„Wie gewohnt klar und deutlich“: Max Kruse hat neuen Experten-Job im TV

Der ehemalige Nationalspieler Max Kruse wird zukünftig als TV-Experte der RTL-Sendergruppe arbeiten.

Der 37-Jährige soll nach Angaben des Kölner Medienunternehmens bei Übertragungen der 2. Liga sowie bei der Spieltagsshow „Matchday Europa League“ bei RTL und bei Nitro eingesetzt werden.

Max Kruse bei RTL in der 2. Liga und Europa League am Mikrofon

„Es wird alles andere als langweilig“, kündigte Kruse in einem Video an. Er werde „wie gewohnt klar und deutlich Stellung beziehen und den Fans somit ehrliche Einblicke liefern“. Weiter als RTL-Experten arbeiten Patrick Helmes und Felix Kroos. Nicht mehr für die Sendergruppe im Einsatz ist Nils Petersen, der zu DAZN gewechselt ist.

Kruse hatte zuletzt beim Zweitligisten SC Paderborn gespielt und nach nur fünf Monaten im November 2023 seinen Vertrag aufgelöst. Zuvor stand Kruse unter anderem bei Union Berlin, Werder Bremen, dem FC St. Pauli, dem SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg unter Vertrag. In der Nationalmannschaft absolvierte der Angreifer 14 Spiele. (dpa/hen)