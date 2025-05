Wie einst Jogi Löw: Rasiert sich VfB-Coach Hoeneß nach Pokal-Coup eine Glatze?

Die Haare ab? So wie einst Joachim Löw? Nicht mit Sebastian Hoeneß. „Jogi hatte damals und heute noch im Gegensatz zu mir volles Haar. Ich habe jetzt schon eine Halbglatze. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mir eine Vollglatze schneiden zu lassen“, sagte der Trainer des VfB Stuttgart am Samstag nach dem 4:2 (3:0)-Triumph im DFB-Pokalfinale gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld: „Ich habe es nicht vor, aber mal schauen, was passiert. Der Abend ist ja noch jung.“

Der frühere Bundestrainer Löw hatte 1997 als VfB-Trainer den Pokal gewonnen und sich danach eine Glatze rasieren lassen. 28 Jahre später feierte Hoeneß nicht nur den ersten Stuttgarter Titel seit der Meisterschaft 2007, sondern auch das versöhnliche Ende einer durchwachsenen Saison.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit der DFB-Pokal-Trophäe. imago images / Sportfoto Rudel VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit der DFB-Pokal-Trophäe.

In der Bundesliga hatten die Schwaben nach einer wechselhaften Spielzeit als Tabellenneunter das europäische Geschäft verpasst, durch den Pokalsieg sind sie jedoch trotzdem für die Europa League qualifiziert.

„Wir haben den Titel geholt. Jetzt sind wir uns, hoffe ich, alle einig, dass es eine großartige Saison war“, sagte Hoeneß.(sid/abl)