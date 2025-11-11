mopo plus logo
Ein Ex-Fußballer lost per Kart-Rennen den walisischen Liga-Pokal aus

Kuriose Auslosung in Wales: Die Begegnungen im Liga-Pokal wurden mit einem Kart-Rennen bestimmt. Foto: X/CymruLeagues

Wie bitte? Pokalspiele per Kart-Rennen ausgelost

Loskugeln sind langweilig: In Wales sind die Begegnungen des Ligapokal-Halbfinals mit Hilfe eines Kart-Rennens ermittelt worden. Vier Ex-Fußballer traten am Montagabend auf einer Rennstrecke jeweils für einen Klub an. Mit Hilfe des Ergebnisses wurde jedem Verein eine Nummer für die folgende „traditionelle“ Auslosung zugeteilt.

Gewinner des Rennens wurde der ehemalige U21-Nationalspieler Scott Young, der für die New Saints am Start war und dem walisischen Meister die Nummer 1 bescherte. Auf den Plätzen folgten Ex-Nationalspieler Danny Gabbidon (Llandudno), Andy Legg (Barry Town United) und Joe Ledley (Cambrian United).

Die folgende Auslosung ergab, dass „Nummer 1“ gegen „Nummer 2“ spielt, die Saints also gegen Llandudno. Im zweiten Halbfinale trifft Cambrian auf Barry, die Begegnungen werden Anfang Dezember ausgespielt.
Die Idee für die ungewöhnliche Aktion hatte der aus der Autobranche stammende Namenssponsor des Wettbewerbs (Nathaniel MG Cup). (sid/fwe)

