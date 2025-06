Wie bitte? FC Bayern will Woltemade – für eine unfassbare Ablösesumme

Der Poker um Nick Woltemade geht in die heiße Phase – und der VfB Stuttgart macht klar: Billig gibt es den U21-Star nicht. Wie der „Kicker“, die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten, verlangen die Schwaben angeblich satte 100 Millionen Euro Ablöse für den variablen Offensivspieler. Erst ab dieser astronomischen Summe sei der Verein überhaupt bereit, mit dem FC Bayern in Gespräche zu treten, heißt es.

Dabei hatte sich Woltemade, der beim EM-Finale der U21 am Samstag gegen England wieder im Fokus steht, bereits mündlich mit dem deutschen Rekordmeister auf einen Wechsel geeinigt. Doch Stuttgart stellt sich quer – trotz Vertrag bis 2028. Bereits am Freitagabend war berichtet worden, dass der VfB nicht gewillt sei, seinen Topstürmer abzugeben – es sei denn, ein Klub greift ganz tief in die Tasche.

Nick Woltemade kam ablösefrei zum VfB Stuttgart

Woltemade war erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Werder Bremen nach Stuttgart gewechselt. Nach einem holprigen Start drehte der 23-Jährige richtig auf, erzielte beim laufenden EM-Turnier bereits sechs Tore und bereitete drei weitere vor. Sogar Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde aufmerksam – und berief ihn im Juni erstmals in die A-Nationalmannschaft.

Woltemade selbst hält sich derzeit mit öffentlichen Aussagen zurück. Bei der Pressekonferenz der U21-Nationalmannschaft wollte er keine Fragen zu seiner sportlichen Zukunft beantworten. Sein Fokus liege voll und ganz auf dem EM-Finale, betonte der Angreifer. Klar ist jedoch: Mit seinen Leistungen hat er sich auf die Wunschzettel europäischer Topklubs gespielt – und Stuttgart sitzt nun am längeren Hebel.