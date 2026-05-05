Wie beim HSV: Schalke 04 mit großer Aufstiegs-Doku

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 erhält eine eigene Dokumentation über den emotionalen Weg durch die vergangenen beiden Spielzeiten. Die Produktion mit dem Arbeitstitel „Der Mythos vom Schalker Markt“ wird den Traditionsklub durch die sportlich schwierige Phase im Frühjahr 2025 bis hin zur Rückkehr in die Fußball-Bundesliga am vergangenen Samstag begleiten. Die Veröffentlichung ist nach aktuellem Stand für Spätsommer bei Sky Deutschland vorgesehen.

Die Produktion startete bereits im Frühjahr 2025 und lief über die gesamte Saison hinweg. Mannschaft, Trainerteam und Klubverantwortliche wurden dabei eng begleitet. „Ziel war und ist es, den FC Schalke 04 in seiner Bedeutung für Menschen, Stadt und Region zu zeigen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann. Regisseur Christoph Küppers erklärte: „Die Einblicke, die die Doku-Kameras einfangen durften, sind einzigartig, gehen unter die Haut und lassen Sportherzen höherschlagen.“ Man wolle „explizit auch die Entwicklung des Klubs sowie die riesige Bedeutung von S04 für die Stadt und die Region abbilden“.

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Nachdem der Traditionsverein die Zweitliga-Saison 2024/25 nur auf Rang 14 beendete, stiegen die Königsblauen eine Saison später bereits am 32. Spieltag auf. (sid)