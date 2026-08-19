Wertvollster Spieler im Kader: Gladbach-Talent (17) kennt sein Gehalt nicht

Jungstar Wael Mohya hat einen Marktwert von 17 Millionen Euro – aber keine Ahnung, wie viel er gerade bei Borussia Mönchengladbach verdient. „Meine Eltern machen das schon alles. Ich bekomme ein monatliches Taschengeld, mit dem ich prima klarkomme“, sagte der 17-Jährige der Bild. Auch von seinem aktuellen Kontostand habe er „null“ Ahnung.

Mohya spielt seit seinem siebten Lebensjahr bei der Borussia, in der vergangenen Saison erzielte er seine ersten beiden Tore in der Bundesliga. Nach dem Eingang seines ersten Profi-Gehalts habe er sich keinen Luxus gegönnt, sondern sei mit seiner Familie Essen gegangen. „Da kam aber auch der zarte Hinweis von Papa, dass ich heute auch mal zahlen kann...“, so der offensive Mittelfeldspieler.

Mohya hatte im Juli 2025 seinen Vertrag in Gladbach verlängert, die genaue Laufzeit ist unbekannt. In seinem ersten Jahr als Profi löste er Karlheinz Pflipsen als jüngsten Bundesliga-Spieler sowie Marko Marin als jüngsten Torschützen der Borussia-Historie ab. In beiden Fällen war Mohya erst 16 Jahre alt. Im aktuellen Kader der Gladbacher ist er der Spieler mit dem höchsten Marktwert. (sid/mkw)