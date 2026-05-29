Wertvollste Fußballklubs der Welt: Raten Sie mal, wo Bayern und Dortmund stehen!

Der spanische Topklub Real Madrid ist trotz einer enttäuschenden Saison noch immer der wertvollste Fußballverein der Welt. Das geht aus einer Liste des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes hervor. Demnach belegt Real trotz der zweiten Saison in Folge ohne Titel zum fünften Mal in Serie Platz eins, der FC Bayern landet als wertvollster deutscher Verein auf dem sechsten Rang.

Forbes beziffert den Wert des deutschen Rekordmeisters auf 5,7 Milliarden US-Dollar (ca. 4,9 Milliarden Euro). Das sind rund drei Milliarden weniger als Real (8,15 Milliarden Euro), das laut Forbes während der Saison 2024/25 mit 1,27 Milliarden US-Dollar den höchsten Umsatz eines Sportteams in der Geschichte verzeichnet hat. Die Top drei komplettieren Reals ewiger Rivale FC Barcelona (6,4 Milliarden Euro) und der englische Gigant Manchester United (6,2 Milliarden Euro).

Forbes: Bayern, BVB und VfB vertreten Bundesliga in den Top 30

Die englische Premier League stellt laut Forbes mit elf Mannschaften unter den 30 wertvollsten Vereinen die klare Mehrheit. Aus der Bundesliga finden sich neben Bayern auch Borussia Dortmund als 13. (1,9 Milliarden Euro) und der VfB Stuttgart als 28. (0,75 Milliarden Euro) unten den Topteams wieder.

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Hinter der Premier League stellt etwas überraschend die nordamerikanische MLS mit sieben Vereinen die zweitmeisten Mannschaften unter den ersten 30. Forbes begründet dies mit der abweichenden Wertberechnung in den USA, wo ein höherer Multiplikator anfällt. Entsprechend wurden trotz Reals Umsatzstärke zuletzt die Dallas Cowboys aus der Football-Liga NFL zum wertvollsten Sportteam der Welt gekürt. (dpa/sil)