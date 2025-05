Riesen-Knall bei Werder Bremen! Trainer Ole Werner wird seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Dies teilte der Klub auf der Vereinswebsite mit. Der 37-Jährige hätte die Verantwortlichen darüber informiert, dass er sich nach ersten Vertragsgesprächen gegen eine Verlängerun entschieden hätte. Eine sofortige Trennung ist nun auch schon möglich!

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr, weil wir uns eine langfristige Zusammenarbeit mit Ole weiterhin sehr gut vorstellen konnten“, wird Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball, in der Klub-Mitteilung zitiert. „Wir müssen die Entscheidung jetzt annehmen und werden die aktuelle Situation analysieren und entscheiden, was für Werder die beste Lösung ist. Für diesen Prozess nehmen wir uns die notwendige Zeit und kommunizieren anschließend das Ergebnis“, so Fritz.

Werner hatte die Frage nach einer Vertragsverlängerung auch schon bei einem Interview mit der „Deichstube“ offen gelassen. „Wie viel Veränderung um einen Trainer herum kann ein Verein leisten, und ist das sinnvoll für die Gesamtentwicklung des Vereins? Mit dieser Frage gehen wir alle sehr verantwortungsbewusst um und versuchen, die beste Lösung zu finden“, hatte der 37-Jährige dort gesagt.

„Wenn man da immer wieder neue Energie schaffen möchte, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder es müssen sich um einen Trainer herum Dinge verändern, oder irgendwann ist es an dem Punkt, wo es für alle gut ist, wenn sich auf der Position des Trainers etwas tut“, deutete Werner seine Nicht-Verlängerung an.

Bremen schon auf der Suche nach Nachfolgern

Werner arbeitet seit 2021 bei den Bremern. Jetzt könnte seine Entscheidung seinen Vertrag nicht zu verlängern auch zu einem sofortigen Aus in Bremen führen. Laut „Bild“ soll Werder auch schon Kontakt mit möglichen Nachfolgern aufgenommen haben. (sid/vb)