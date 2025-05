Nach Werner-Abschied: Werder Bremen hat einen neuen Trainer

Werder Bremen hat Horst Steffen als neuen Trainer verpflichtet. Zwei Tage nach der Freistellung von Ole Werner präsentierten die Grün-Weißen mit dem Erfolgscoach der SV Elversberg seinen Nachfolger. Laut Klub-Mitteilung von Donnerstag hätten beide Vereine über „die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.“

Steffen verpasste mit Elversberg am Montag haarscharf den Bundesliga-Aufstieg in der Relegation, die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit.

Seit Oktober 2018 war Horst Steffen Trainer bei Elversberg, mit denen er in der vergangenen Zweitliga-Saison den dritten Platz belegte. IMAGO/Fussball-News Saarland Seit Oktober 2018 war Horst Steffen Trainer bei Elversberg, mit denen er in der vergangenen Zweitliga-Saison den dritten Platz belegte.

Der 56-Jährige hatte den Dorfklub innerhalb von zwei Jahren aus der Regionalliga Südwest bis in die 2. Liga geführt. Steffen gilt als Bessermacher und Förderer des Nachwuchses.

Das könnte Sie auch interessieren: Teurer Pyro-Exzess: Wieviel St. Pauli für die Vorfälle gegen Werder blechen muss

Werner war nach dessen Ankündigung, seinen bis 2026 laufenden Vertrag in Bremen nicht verlängern zu wollen, am Dienstag freigestellt worden.(sid/abl)