„Richtig guter Fußballer“: Werder Bremen präsentiert zweiten Neuzugang

HSV-Rivale Werder Bremen hat den zweiten Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler Iván San José Cantalejo, genannt Chuki, kommt wie erwartet ablösefrei vom spanischen Zweitligisten Real Valladolid.

„Er ist ein richtig guter Fußballer, der in der Offensive hauptsächlich zentral im Mittelfeld gespielt hat, der aber auch auf den Außenpositionen auftauchen kann“, sagte Werder-Trainer Daniel Thioune über Chuki. „Er hat in dieser Saison in La Liga 2 mit 15 Scorerpunkten in 34 Einsätzen eine gute Quote“.

Werder Bremen verpflichtet Chuki aus Valladolid

Der 22-jährige Spanier spielte auch schon zusammen mit Profis wie Gavi (FC Barcelona) oder Stefan Bajcetic (FC Liverpool) in der U18-Auswahl seines Landes.

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„Chuki ist ein sehr spannender Spieler, der in seinem jungen Alter bereits über Erst- und Zweitligaerfahrung in Spanien verfügt“, kommentierte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, den Transfer: „Er ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der viel Potential hat.“ Vor Chuki hatten die Bremer bereits den französischen Stürmer Kenny Quetant von AC Le Havre verpflichtet. Auch der ist erst 19 Jahre alt. (dpa/sil)